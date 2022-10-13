https://ria.ru/20221013/sdelka-1823795550.html
Ушаков заявил, что вторая часть зерновой сделки не выполняется
Ушаков заявил, что вторая часть зерновой сделки не выполняется - РИА Новости, 13.10.2022
Ушаков заявил, что вторая часть зерновой сделки не выполняется
Вторая часть зерновой сделки, касающаяся снятия ограничений с российских удобрений и продовольствия, совершенно не выполняется, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:15
2022-10-13T17:15
2022-10-13T17:40
юрий ушаков
экономика
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Вторая часть зерновой сделки, касающаяся снятия ограничений с российских удобрений и продовольствия, совершенно не выполняется, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает."Я не знаю, потому что пока вторая часть этой сделки совершенно не выполняется. И мы постоянно напоминаем о нашем предложении, которое заключается в том, что 300 тысяч тонн удобрений находится в различных европейских портах. Их никто пока забрать не может, хотя мы предлагаем бесплатно распределить эти удобрения среди беднейших стран", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20221013/putin-1823792856.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий ушаков, экономика, россия, украина, стамбул, оон
Юрий Ушаков, Экономика, Россия, Украина, Стамбул, ООН
17:15 13.10.2022 (обновлено: 17:40 13.10.2022)
Ушаков заявил, что вторая часть зерновой сделки не выполняется
Ушаков: вторая часть зерновой сделки, касающаяся ограничений на экспорт, не выполняется