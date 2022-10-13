https://ria.ru/20221013/sdelka-1823795550.html

Ушаков заявил, что вторая часть зерновой сделки не выполняется

Ушаков заявил, что вторая часть зерновой сделки не выполняется - РИА Новости, 13.10.2022

Ушаков заявил, что вторая часть зерновой сделки не выполняется

Вторая часть зерновой сделки, касающаяся снятия ограничений с российских удобрений и продовольствия, совершенно не выполняется, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:15

2022-10-13T17:15

2022-10-13T17:40

юрий ушаков

экономика

россия

украина

стамбул

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Вторая часть зерновой сделки, касающаяся снятия ограничений с российских удобрений и продовольствия, совершенно не выполняется, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает."Я не знаю, потому что пока вторая часть этой сделки совершенно не выполняется. И мы постоянно напоминаем о нашем предложении, которое заключается в том, что 300 тысяч тонн удобрений находится в различных европейских портах. Их никто пока забрать не может, хотя мы предлагаем бесплатно распределить эти удобрения среди беднейших стран", - сказал Ушаков.

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Владимир Лаврентьев

юрий ушаков, экономика, россия, украина, стамбул, оон