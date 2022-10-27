https://ria.ru/20221027/udobreniya-1827366039.html
Путин предложил отдать Африке арестованные в Европе российские удобрения
Путин предложил отдать Африке арестованные в Европе российские удобрения - РИА Новости, 27.10.2022
Путин предложил отдать Африке арестованные в Европе российские удобрения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разошлёт африканским странам перечень портов, где "зависли" российские удобрения объемом в 300 тысяч тонн,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T21:12
2022-10-27T21:12
2022-10-27T21:12
экономика
владимир путин
россия
москва
европа
международный дискуссионный клуб "валдай"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785371197_0:70:3072:1797_1920x0_80_0_0_1afdc53735d2d7965350240dbf1cec3e.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разошлёт африканским странам перечень портов, где "зависли" российские удобрения объемом в 300 тысяч тонн, которые Москва готова отдать бесплатно.Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин осудил решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а потом выпустить разъяснение, что эти удобрения ограничения сняты только для стран Евросоюза, ограничив таким образом поставки в нуждающиеся страны."Много раз уже сказали, у нас 300 тысяч тонн удобрений арестовано - в европейских портах лежит. Наши компании бесплатно готовы отдать ... Меня некоторые лидеры африканских стран спросили, а где конкретно? ... Попросил помощников, чтобы они разослали, где и сколько находится. 300 тысяч тонн - это миллионы долларов. Ну отдайте беднейшим странам, они нуждаются в этом. Нет, не отпускают. Это что, соблюдение баланса интересов?", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221018/udobreniya-1824933622.html
россия
москва
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785371197_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_1b49336e53829e8aa63f423bfdcc18a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, москва, европа, международный дискуссионный клуб "валдай"
Экономика, Владимир Путин, Россия, Москва, Европа, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин предложил отдать Африке арестованные в Европе российские удобрения
Путин: африканские страны получат список портов, где "зависли" 300 тысяч тонн удобрений