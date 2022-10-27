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Путин предложил отдать Африке арестованные в Европе российские удобрения - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин предложил отдать Африке арестованные в Европе российские удобрения
Путин предложил отдать Африке арестованные в Европе российские удобрения - РИА Новости, 27.10.2022
Путин предложил отдать Африке арестованные в Европе российские удобрения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разошлёт африканским странам перечень портов, где "зависли" российские удобрения объемом в 300 тысяч тонн,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T21:12
2022-10-27T21:12
экономика
владимир путин
россия
москва
европа
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разошлёт африканским странам перечень портов, где "зависли" российские удобрения объемом в 300 тысяч тонн, которые Москва готова отдать бесплатно.Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин осудил решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а потом выпустить разъяснение, что эти удобрения ограничения сняты только для стран Евросоюза, ограничив таким образом поставки в нуждающиеся страны."Много раз уже сказали, у нас 300 тысяч тонн удобрений арестовано - в европейских портах лежит. Наши компании бесплатно готовы отдать ... Меня некоторые лидеры африканских стран спросили, а где конкретно? ... Попросил помощников, чтобы они разослали, где и сколько находится. 300 тысяч тонн - это миллионы долларов. Ну отдайте беднейшим странам, они нуждаются в этом. Нет, не отпускают. Это что, соблюдение баланса интересов?", - сказал Путин.
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экономика, владимир путин, россия, москва, европа, международный дискуссионный клуб "валдай"
Экономика, Владимир Путин, Россия, Москва, Европа, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
21:12 27.10.2022
 
Путин предложил отдать Африке арестованные в Европе российские удобрения

Путин: африканские страны получат список портов, где "зависли" 300 тысяч тонн удобрений

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения . Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разошлёт африканским странам перечень портов, где "зависли" российские удобрения объемом в 300 тысяч тонн, которые Москва готова отдать бесплатно.
Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин осудил решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а потом выпустить разъяснение, что эти удобрения ограничения сняты только для стран Евросоюза, ограничив таким образом поставки в нуждающиеся страны.
"Много раз уже сказали, у нас 300 тысяч тонн удобрений арестовано - в европейских портах лежит. Наши компании бесплатно готовы отдать ... Меня некоторые лидеры африканских стран спросили, а где конкретно? ... Попросил помощников, чтобы они разослали, где и сколько находится. 300 тысяч тонн - это миллионы долларов. Ну отдайте беднейшим странам, они нуждаются в этом. Нет, не отпускают. Это что, соблюдение баланса интересов?", - сказал Путин.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 17:29
США не будут вводить санкции против российских удобрений и зерна
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияМоскваЕвропаМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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