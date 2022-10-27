https://ria.ru/20221027/udobreniya-1827366039.html

Путин предложил отдать Африке арестованные в Европе российские удобрения

Путин предложил отдать Африке арестованные в Европе российские удобрения - РИА Новости, 27.10.2022

Путин предложил отдать Африке арестованные в Европе российские удобрения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разошлёт африканским странам перечень портов, где "зависли" российские удобрения объемом в 300 тысяч тонн,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T21:12

2022-10-27T21:12

2022-10-27T21:12

экономика

владимир путин

россия

москва

европа

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разошлёт африканским странам перечень портов, где "зависли" российские удобрения объемом в 300 тысяч тонн, которые Москва готова отдать бесплатно.Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин осудил решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а потом выпустить разъяснение, что эти удобрения ограничения сняты только для стран Евросоюза, ограничив таким образом поставки в нуждающиеся страны."Много раз уже сказали, у нас 300 тысяч тонн удобрений арестовано - в европейских портах лежит. Наши компании бесплатно готовы отдать ... Меня некоторые лидеры африканских стран спросили, а где конкретно? ... Попросил помощников, чтобы они разослали, где и сколько находится. 300 тысяч тонн - это миллионы долларов. Ну отдайте беднейшим странам, они нуждаются в этом. Нет, не отпускают. Это что, соблюдение баланса интересов?", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221018/udobreniya-1824933622.html

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экономика, владимир путин, россия, москва, европа, международный дискуссионный клуб "валдай"