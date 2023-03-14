https://ria.ru/20230314/sdelka-1857713648.html
Зерновую сделку продлили на 60 дней, заявил Грушко
Зерновую сделку продлили на 60 дней, заявил Грушко - РИА Новости, 14.03.2023
Зерновую сделку продлили на 60 дней, заявил Грушко
Зерновую сделку продлили на 60 дней, заявил замглавы МИД Александр Грушко. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:02
2023-03-14T11:02
2023-03-14T12:33
в мире
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Зерновую сделку продлили на 60 дней, заявил замглавы МИД Александр Грушко.Грушко отметил, что стороны вновь подтвердили пакетный характер документа с условием, чтобы были выполнены все данные России обещания по снятию санкций, прямых и косвенных, для поставки сельскохозяйственной продукции на международные глобальные рынки.Дипломат указал, что Москву не устраивает темп работы ООН в этом направлении.Он указал, что формально переговоры по сделке еще продолжаются, при этом главное для России — "полное выполнение тех обещаний, которые были взяты на себя их стороной".Он подчеркнул, что Москва будет упорно работать и заставлять своих партнеров выполнить взятые на себя обязательства.Соглашение, которое 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября прошлого года, однако его условия подразумевали автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо стороны. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва акцентировала внимание, что именно это условие не было выполнено, несмотря на заверения ООН.
https://ria.ru/20230313/sdelka-1857668586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Александр Грушко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Зерновую сделку продлили на 60 дней, заявил Грушко
Замглавы МИД России Грушко заявил о продлении зерновой сделки на 60 дней
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Зерновую сделку продлили на 60 дней, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«
"Наш заместитель министра Сергей Вершинин вчера сделал заявление, что действительно сделка продлена", — сказал он.
Грушко отметил, что стороны вновь подтвердили пакетный характер документа с условием, чтобы были выполнены все данные России обещания по снятию санкций, прямых и косвенных, для поставки сельскохозяйственной продукции на международные глобальные рынки.
Дипломат указал, что Москву не устраивает темп работы ООН в этом направлении.
Он указал, что формально переговоры по сделке еще продолжаются, при этом главное для России — "полное выполнение тех обещаний, которые были взяты на себя их стороной".
Он подчеркнул, что Москва будет упорно работать и заставлять своих партнеров выполнить взятые на себя обязательства.
Соглашение, которое 22 июля 2022 года подписали представители России
, Турции
, Украины
и ООН
, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю
из трех портов, включая Одессу
. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле
.
Договор истекал 18 ноября прошлого года, однако его условия подразумевали автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо стороны.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва
акцентировала внимание, что именно это условие не было выполнено, несмотря на заверения ООН.
В Киеве раскритиковали продление зерновой сделки на 60 дней