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Россия экспортировала более 15 миллионов тонн зерна по продуктовой сделке - РИА Новости, 18.11.2022
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Россия экспортировала более 15 миллионов тонн зерна по продуктовой сделке
Россия экспортировала более 15 миллионов тонн зерна по продуктовой сделке - РИА Новости, 18.11.2022
Россия экспортировала более 15 миллионов тонн зерна по продуктовой сделке
Россия за время действия зерновой сделки экспортировала более 15 миллионов тонн зерна, поставки в основном были в беднейшие страны Африки и Юго-Восточной Азии,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:03
2022-11-18T15:03
экономика
россия
андрей белоусов
африка
оон
стамбул
турция
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БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Россия за время действия зерновой сделки экспортировала более 15 миллионов тонн зерна, поставки в основном были в беднейшие страны Африки и Юго-Восточной Азии, заявил журналистам глава российской делегации на саммите АТЭС, первый вице-премьер Андрей Белоусов.Он напомнил, что в Стамбуле были подписаны два документа, один из которых касается вывоза украинского зерна из черноморских портов, срок действия которого истекал 18 ноября, а другой - меморандум о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки, который предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, срок его действия составляет 3 года."Вашим покорным слугой и генсекретарем ООН был подписан меморандум, в рамках которого мы действуем,&nbsp;Россия уже экспортировала более 15 миллионов тонн зерна, большое количество минеральных удобрений, причем поставки идут прежде всего в развивающиеся и беднейшие страны, особенно по зерну - более 90% поставок идет в страны Африки, Юго-Восточной Азии", - сказал Белоусов."Хочу искренне поблагодарить команду генсека ООН и (главу ЮНКТАД - ред.) Ребеку Гринспан, которая несколько раз приезжала в Москву, они провели очень большую работу и с американцами, и с европейцами для того, чтобы разблокировать целый ряд ограничений", - добавил первый вице-премьер.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
https://ria.ru/20221118/zerno-1832376364.html
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экономика, россия, андрей белоусов, африка, оон, стамбул, турция
Экономика, Россия, Андрей Белоусов, Африка, ООН, Стамбул, Турция
15:03 18.11.2022
 
Россия экспортировала более 15 миллионов тонн зерна по продуктовой сделке

Белоусов: Россия за продуктовую сделку экспортировала более 15 миллионов тонн зерна

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЗерно загружают отпускными трубами в железнодорожные вагоны в Мелитополе
Зерно загружают отпускными трубами в железнодорожные вагоны в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Зерно загружают отпускными трубами в железнодорожные вагоны в Мелитополе. Архивное фото
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БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Россия за время действия зерновой сделки экспортировала более 15 миллионов тонн зерна, поставки в основном были в беднейшие страны Африки и Юго-Восточной Азии, заявил журналистам глава российской делегации на саммите АТЭС, первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Он напомнил, что в Стамбуле были подписаны два документа, один из которых касается вывоза украинского зерна из черноморских портов, срок действия которого истекал 18 ноября, а другой - меморандум о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки, который предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, срок его действия составляет 3 года.
Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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ФАО: разблокировка российского зерна поможет купировать вспышки голода
"Вашим покорным слугой и генсекретарем ООН был подписан меморандум, в рамках которого мы действуем, Россия уже экспортировала более 15 миллионов тонн зерна, большое количество минеральных удобрений, причем поставки идут прежде всего в развивающиеся и беднейшие страны, особенно по зерну - более 90% поставок идет в страны Африки, Юго-Восточной Азии", - сказал Белоусов.
"Хочу искренне поблагодарить команду генсека ООН и (главу ЮНКТАД - ред.) Ребеку Гринспан, которая несколько раз приезжала в Москву, они провели очень большую работу и с американцами, и с европейцами для того, чтобы разблокировать целый ряд ограничений", - добавил первый вице-премьер.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
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ЭкономикаРоссияАндрей БелоусовАфрикаООНСтамбулТурция
 
 
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