https://ria.ru/20220713/peregovory-1802191536.html

В Стамбуле начались переговоры делегаций Турции, России, Украины и ООН

В Стамбуле начались переговоры делегаций Турции, России, Украины и ООН - РИА Новости, 13.07.2022

В Стамбуле начались переговоры делегаций Турции, России, Украины и ООН

Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса начались в Стамбуле, власти не раскрывают место... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:18

2022-07-13T14:18

2022-07-13T14:18

экономика

турция

стамбул

оон

россия

украина

москва

владимир путин

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СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса начались в Стамбуле, власти не раскрывают место встречи, она проходит в закрытом для прессы режиме, передает корреспондент РИА Новости.Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220712/zerno-1802055944.html

https://ria.ru/20220713/zerno-1802159353.html

турция

стамбул

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, турция, стамбул, оон, россия, украина, москва, владимир путин