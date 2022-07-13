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В Стамбуле начались переговоры делегаций Турции, России, Украины и ООН - РИА Новости, 13.07.2022
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В Стамбуле начались переговоры делегаций Турции, России, Украины и ООН
В Стамбуле начались переговоры делегаций Турции, России, Украины и ООН - РИА Новости, 13.07.2022
В Стамбуле начались переговоры делегаций Турции, России, Украины и ООН
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса начались в Стамбуле, власти не раскрывают место... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:18
2022-07-13T14:18
экономика
турция
стамбул
оон
россия
украина
москва
владимир путин
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СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса начались в Стамбуле, власти не раскрывают место встречи, она проходит в закрытом для прессы режиме, передает корреспондент РИА Новости.Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220712/zerno-1802055944.html
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экономика, турция, стамбул, оон, россия, украина, москва, владимир путин
14:18 13.07.2022
 
В Стамбуле начались переговоры делегаций Турции, России, Украины и ООН

В Стамбуле начались переговоры делегаций Турции, России, Украины и ООН по вопросу зерна

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса начались в Стамбуле, власти не раскрывают место встречи, она проходит в закрытом для прессы режиме, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 18:41
Гутерреш рассказал о работе ООН над решением проблемы зерна
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
12:26
Источник: процесс вывода кораблей с зерном в Черном море может занять месяц
 
ЭкономикаТурцияСтамбулООНРоссияУкраинаМоскваВладимир Путин
 
 
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