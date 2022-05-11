13:08 11.05.2022 (обновлено: 15:45 11.05.2022)
Киевские власти заблокировали в своих портах десятки судов, заявил Лавров
Лавров: Украина заблокировала суда с пшеницей в своих портах и не выпускает
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МАСКАТ, 11 мая — РИА Новости. Украина заблокировала в портах десятки судов, в том числе с продовольственными грузами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди.
"Киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе корабли, которые должны доставлять пшеницу в различные регионы мира, и даже заминировали выходы из этих портов, что делает невозможным выход этих кораблей".
Лавров подчеркнул, что действия России никак не повлияли на возникновение проблем с продовольствием в мире, они появились исключительно из-за незаконных западных санкций.
Как сообщил 1 мая директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Германии Мартин Фрик, сейчас почти 4,5 миллиона тонн зерна заблокированы в украинских портах. По его словам, "мир остро нуждается" в продовольствии с Украины, при этом существует двойной вызов: нужно обеспечить питанием самих украинцев, но также организовать поставки из страны, чтобы "смягчить глобальный продовольственный кризис".
По данным ФАО ООН, мировые цены на продовольствие в марте подскочили на 12,6 процента и достигли рекордных значений как минимум с 1990 года.