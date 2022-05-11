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Киевские власти заблокировали в своих портах десятки судов, заявил Лавров - РИА Новости, 11.05.2022
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Киевские власти заблокировали в своих портах десятки судов, заявил Лавров
Киевские власти заблокировали в своих портах десятки судов, заявил Лавров - РИА Новости, 11.05.2022
Киевские власти заблокировали в своих портах десятки судов, заявил Лавров
Украина заблокировала в портах десятки судов, в том числе с продовольственными грузами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:08
2022-05-11T15:45
в мире
россия
украина
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МАСКАТ, 11 мая — РИА Новости. Украина заблокировала в портах десятки судов, в том числе с продовольственными грузами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди.Руководитель российской дипломатии подчеркнул, что Москва неоднократно предлагала организовать вывод этих судов через гуманитарные коридоры, но украинская сторона на сотрудничество не идет, а западные хозяева Киева никак на это не реагируют.Лавров подчеркнул, что действия России никак не повлияли на возникновение проблем с продовольствием в мире, они появились исключительно из-за незаконных западных санкций.Как сообщил 1 мая директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Германии Мартин Фрик, сейчас почти 4,5 миллиона тонн зерна заблокированы в украинских портах. По его словам, "мир остро нуждается" в продовольствии с Украины, при этом существует двойной вызов: нужно обеспечить питанием самих украинцев, но также организовать поставки из страны, чтобы "смягчить глобальный продовольственный кризис".По данным ФАО ООН, мировые цены на продовольствие в марте подскочили на 12,6 процента и достигли рекордных значений как минимум с 1990 года.
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в мире, россия, украина
13:08 11.05.2022 (обновлено: 15:45 11.05.2022)
 
Киевские власти заблокировали в своих портах десятки судов, заявил Лавров

Лавров: Украина заблокировала суда с пшеницей в своих портах и не выпускает

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МАСКАТ, 11 мая — РИА Новости. Украина заблокировала в портах десятки судов, в том числе с продовольственными грузами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди.
"Киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе корабли, которые должны доставлять пшеницу в различные регионы мира, и даже заминировали выходы из этих портов, что делает невозможным выход этих кораблей".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД России
Руководитель российской дипломатии подчеркнул, что Москва неоднократно предлагала организовать вывод этих судов через гуманитарные коридоры, но украинская сторона на сотрудничество не идет, а западные хозяева Киева никак на это не реагируют.
Лавров подчеркнул, что действия России никак не повлияли на возникновение проблем с продовольствием в мире, они появились исключительно из-за незаконных западных санкций.
Как сообщил 1 мая директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Германии Мартин Фрик, сейчас почти 4,5 миллиона тонн зерна заблокированы в украинских портах. По его словам, "мир остро нуждается" в продовольствии с Украины, при этом существует двойной вызов: нужно обеспечить питанием самих украинцев, но также организовать поставки из страны, чтобы "смягчить глобальный продовольственный кризис".
По данным ФАО ООН, мировые цены на продовольствие в марте подскочили на 12,6 процента и достигли рекордных значений как минимум с 1990 года.
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