https://ria.ru/20220511/ukraina-1787889136.html

Киевские власти заблокировали в своих портах десятки судов, заявил Лавров

Киевские власти заблокировали в своих портах десятки судов, заявил Лавров - РИА Новости, 11.05.2022

Киевские власти заблокировали в своих портах десятки судов, заявил Лавров

Украина заблокировала в портах десятки судов, в том числе с продовольственными грузами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:08

2022-05-11T13:08

2022-05-11T15:45

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МАСКАТ, 11 мая — РИА Новости. Украина заблокировала в портах десятки судов, в том числе с продовольственными грузами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди.Руководитель российской дипломатии подчеркнул, что Москва неоднократно предлагала организовать вывод этих судов через гуманитарные коридоры, но украинская сторона на сотрудничество не идет, а западные хозяева Киева никак на это не реагируют.Лавров подчеркнул, что действия России никак не повлияли на возникновение проблем с продовольствием в мире, они появились исключительно из-за незаконных западных санкций.Как сообщил 1 мая директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Германии Мартин Фрик, сейчас почти 4,5 миллиона тонн зерна заблокированы в украинских портах. По его словам, "мир остро нуждается" в продовольствии с Украины, при этом существует двойной вызов: нужно обеспечить питанием самих украинцев, но также организовать поставки из страны, чтобы "смягчить глобальный продовольственный кризис".По данным ФАО ООН, мировые цены на продовольствие в марте подскочили на 12,6 процента и достигли рекордных значений как минимум с 1990 года.

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в мире, россия, украина