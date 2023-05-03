https://ria.ru/20230503/sdelka-1869381187.html

Россия заинтересована в соблюдении зерновой сделки, заявил Песков

Россия заинтересована в соблюдении зерновой сделки, заявил Песков - РИА Новости, 03.05.2023

Россия заинтересована в соблюдении зерновой сделки, заявил Песков

Россия заинтересована в соблюдении условий зерновой сделки, но не будет делать ничего, что противоречит ее интересам, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:39

2023-05-03T12:39

2023-05-03T12:55

экономика

россия

москва

украина

мария захарова

дмитрий песков

оон

россельхозбанк

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия заинтересована в соблюдении условий зерновой сделки, но не будет делать ничего, что противоречит ее интересам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не будем забегать вперед, контакты продолжаются. Разумеется, российская сторона будет продолжать контакты и с представителями ООН, и с другими представителями в расчете на то, что все-таки условия сделки будут выполнены. А дальше не будем пока забегать вперед. Разумеется, Россия не будет делать ничего дальше, что будет противоречить ее интересам", - сказал Песков журналистам.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 5 мая в Москве пройдет новый раунд консультаций между РФ и ООН по выполнению меморандума о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок."Нет", - ответил Песков на вопрос, обсуждается ли расширение формата переговоров по "зерновой сделке" и включения стран, которые заинтересованы в зерне из России.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем - это переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения - о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.

https://ria.ru/20230503/sdelka-1869347244.html

https://ria.ru/20230503/sdelka-1869367774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, москва, украина, мария захарова, дмитрий песков, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка