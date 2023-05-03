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Россия заинтересована в соблюдении зерновой сделки, заявил Песков - РИА Новости, 03.05.2023
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12:39 03.05.2023 (обновлено: 12:55 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/sdelka-1869381187.html
Россия заинтересована в соблюдении зерновой сделки, заявил Песков
Россия заинтересована в соблюдении зерновой сделки, заявил Песков - РИА Новости, 03.05.2023
Россия заинтересована в соблюдении зерновой сделки, заявил Песков
Россия заинтересована в соблюдении условий зерновой сделки, но не будет делать ничего, что противоречит ее интересам, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:39
2023-05-03T12:55
экономика
россия
москва
украина
мария захарова
дмитрий песков
оон
россельхозбанк
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия заинтересована в соблюдении условий зерновой сделки, но не будет делать ничего, что противоречит ее интересам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не будем забегать вперед, контакты продолжаются. Разумеется, российская сторона будет продолжать контакты и с представителями ООН, и с другими представителями в расчете на то, что все-таки условия сделки будут выполнены. А дальше не будем пока забегать вперед. Разумеется, Россия не будет делать ничего дальше, что будет противоречить ее интересам", - сказал Песков журналистам.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 5 мая в Москве пройдет новый раунд консультаций между РФ и ООН по выполнению меморандума о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок."Нет", - ответил Песков на вопрос, обсуждается ли расширение формата переговоров по "зерновой сделке" и включения стран, которые заинтересованы в зерне из России.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем - это переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения - о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.
https://ria.ru/20230503/sdelka-1869347244.html
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экономика, россия, москва, украина, мария захарова, дмитрий песков, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка
Экономика, Россия, Москва, Украина, Мария Захарова, Дмитрий Песков, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Зерновая сделка
Россия заинтересована в соблюдении зерновой сделки, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Россия заинтересована в соблюдении условий зерновой сделки

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия заинтересована в соблюдении условий зерновой сделки, но не будет делать ничего, что противоречит ее интересам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не будем забегать вперед, контакты продолжаются. Разумеется, российская сторона будет продолжать контакты и с представителями ООН, и с другими представителями в расчете на то, что все-таки условия сделки будут выполнены. А дальше не будем пока забегать вперед. Разумеется, Россия не будет делать ничего дальше, что будет противоречить ее интересам", - сказал Песков журналистам.
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Гарантий продления зерновой сделки сейчас нет, заявил Чавушоглу
Вчера, 11:06
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 5 мая в Москве пройдет новый раунд консультаций между РФ и ООН по выполнению меморандума о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.
"Нет", - ответил Песков на вопрос, обсуждается ли расширение формата переговоров по "зерновой сделке" и включения стран, которые заинтересованы в зерне из России.
«
"Мы заинтересованы, в том, чтобы условия этой сделки соблюдались, чтобы были выполнены те договоренности, которые были достигнуты достаточно давно, еще при активации это сделки. Контакты на этот счет продолжаются, большего сказать невозможно. ...Очень скромные поводы для оптимизма, если не сказать обратное", - сказал Песков журналистам.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем - это переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения - о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Новый раунд консультаций по зерновой сделке пройдет 5 мая в Москве
Вчера, 12:04
 
ЭкономикаРоссияМоскваУкраинаМария ЗахароваДмитрий ПесковООНРоссельхозбанкSWIFTЗерновая сделка
 
 
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