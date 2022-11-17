https://ria.ru/20221117/zerno-1832165563.html
Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки
Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки - РИА Новости, 17.11.2022
Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что участники "зерновой сделки" приняли решение продлить механизм на 120 дней. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:15
2022-11-17T12:15
2022-11-17T12:44
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экономика
зерновая сделка
реджеп тайип эрдоган
украина
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АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что участники "зерновой сделки" приняли решение продлить механизм на 120 дней.Участники "продуктовой сделки" пришли к согласию по продлению механизма еще на 120 дней, сообщил ранее РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с переговорами."В результате четырехсторонних переговоров, проведенных в Турции, соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с 19 ноября 2022 года в соответствии с решением, принятым между Турцией, Организацией Объединенных Наций, Российской Федерацией и Украиной", - написал Эрдоган в Twitter.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
https://ria.ru/20221117/sdelka-1832127554.html
https://ria.ru/20221117/prodovolstvie-1832124105.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, россия, стамбул, экономика, зерновая сделка, реджеп тайип эрдоган, украина, оон
В мире, Турция, Россия, Стамбул, Экономика, зерновая сделка, Реджеп Тайип Эрдоган, Украина, ООН
12:15 17.11.2022 (обновлено: 12:44 17.11.2022)
Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки
Президент Турции Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней