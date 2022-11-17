https://ria.ru/20221117/zerno-1832165563.html

Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки

Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки - РИА Новости, 17.11.2022

Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что участники "зерновой сделки" приняли решение продлить механизм на 120 дней. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:15

2022-11-17T12:15

2022-11-17T12:44

в мире

турция

россия

стамбул

экономика

зерновая сделка

реджеп тайип эрдоган

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831861100_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_0cace1a28d3aced3c629b4e7f2c89c5b.jpg

АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что участники "зерновой сделки" приняли решение продлить механизм на 120 дней.Участники "продуктовой сделки" пришли к согласию по продлению механизма еще на 120 дней, сообщил ранее РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с переговорами."В результате четырехсторонних переговоров, проведенных в Турции, соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с 19 ноября 2022 года в соответствии с решением, принятым между Турцией, Организацией Объединенных Наций, Российской Федерацией и Украиной", - написал Эрдоган в Twitter.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.

https://ria.ru/20221117/sdelka-1832127554.html

https://ria.ru/20221117/prodovolstvie-1832124105.html

турция

россия

стамбул

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, россия, стамбул, экономика, зерновая сделка, реджеп тайип эрдоган, украина, оон