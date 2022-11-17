Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/zerno-1832165563.html
Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки
Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки - РИА Новости, 17.11.2022
Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что участники "зерновой сделки" приняли решение продлить механизм на 120 дней. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:15
2022-11-17T12:44
в мире
турция
россия
стамбул
экономика
зерновая сделка
реджеп тайип эрдоган
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831861100_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_0cace1a28d3aced3c629b4e7f2c89c5b.jpg
АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что участники "зерновой сделки" приняли решение продлить механизм на 120 дней.Участники "продуктовой сделки" пришли к согласию по продлению механизма еще на 120 дней, сообщил ранее РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с переговорами."В результате четырехсторонних переговоров, проведенных в Турции, соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с 19 ноября 2022 года в соответствии с решением, принятым между Турцией, Организацией Объединенных Наций, Российской Федерацией и Украиной", - написал Эрдоган в Twitter.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
https://ria.ru/20221117/sdelka-1832127554.html
https://ria.ru/20221117/prodovolstvie-1832124105.html
турция
россия
стамбул
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831861100_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_ecc4ca6924ffc1508226d6c61ecc887e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, стамбул, экономика, зерновая сделка, реджеп тайип эрдоган, украина, оон
В мире, Турция, Россия, Стамбул, Экономика, зерновая сделка, Реджеп Тайип Эрдоган, Украина, ООН
12:15 17.11.2022 (обновлено: 12:44 17.11.2022)
 
Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки

Президент Турции Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что участники "зерновой сделки" приняли решение продлить механизм на 120 дней.
Участники "продуктовой сделки" пришли к согласию по продлению механизма еще на 120 дней, сообщил ранее РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с переговорами.
Флаги России и ООН на саммите G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
10:03
Запад с трудом признал пакетный характер зерновой сделки, заявила шерпа
"В результате четырехсторонних переговоров, проведенных в Турции, соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с 19 ноября 2022 года в соответствии с решением, принятым между Турцией, Организацией Объединенных Наций, Российской Федерацией и Украиной", - написал Эрдоган в Twitter.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
09:47
Санкции против России не мешают поставкам продовольствия, считает Боррель
 
В миреТурцияРоссияСтамбулЭкономиказерновая сделкаРеджеп Тайип ЭрдоганУкраинаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала