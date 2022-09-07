https://ria.ru/20220907/zerno-1815047288.html
Путин обвинил Запад в обмане развивающихся стран с зерном
Путин обвинил Запад в обмане развивающихся стран с зерном - РИА Новости, 07.09.2022
Путин обвинил Запад в обмане развивающихся стран с зерном
Запад думает только о своих интересах в ситуации с не дошедшим с Украины в развивающиеся страны зерном, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:15
2022-09-07T10:15
2022-09-07T10:45
украина
россия
экономика
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
евросоюз
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Запад думает только о своих интересах в ситуации с не дошедшим с Украины в развивающиеся страны зерном, заявил президент РФ Владимир Путин."Как были колонизаторами когда-то, так ими внутри и остались. Думают прежде всего о своей шкуре, о своих интересах. Плевать они хотели. Прикрываются интересами развивающихся стран, но все делают исключительно в своих интересах", - заявил Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума."Мы обещали сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. И все об этом так и говорили, когда шла об этом речь. То, что мы видим - это очередной наглый обман. И дело не в нас. Это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, других стран, которые остро нуждаются в продовольствии", - сказал Путин.Он отметил, что в документах о вывозе зерна с Украины нет данных об объеме поставок в развивающиеся страны. "Просто все это делалось под предлогом обеспечения интересов беднейших стран, с тем, чтобы там голода не было", - сказал Путин."И мы, конечно, сделали все для того, чтобы сложить эти договоренности, мы их придерживаемся, все обеспечиваем. Но выяснилось, что в очередной раз просто, как в народе у нас говорят, - грубо кинули, надули. И не только нас, но и беднейшие страны под предлогом обеспечения (их) интересов", - констатировал президент РФ.Он назвал такое поведение со стороны стран Запада "надувательством". "Это просто надувательство. Хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы все и делалось. Просто обманули", - добавил президент. Он отметил, что надеется, что эта ситуация поменяется.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/sanktsii-1814802101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, экономика, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), евросоюз
Украина, Россия, Экономика, Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Евросоюз
10:15 07.09.2022 (обновлено: 10:45 07.09.2022)
Путин обвинил Запад в обмане развивающихся стран с зерном
Путин обвинил Запад в наглом обмане развивающихся стран при вывозе зерна с Украины
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Запад думает только о своих интересах в ситуации с не дошедшим с Украины в развивающиеся страны зерном, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как были колонизаторами когда-то, так ими внутри и остались. Думают прежде всего о своей шкуре, о своих интересах. Плевать они хотели. Прикрываются интересами развивающихся стран, но все делают исключительно в своих интересах", - заявил Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.
"Мы обещали сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. И все об этом так и говорили, когда шла об этом речь. То, что мы видим - это очередной наглый обман. И дело не в нас. Это обман международной общественности, обман партнеров в Африке
, других стран, которые остро нуждаются в продовольствии", - сказал Путин.
Он отметил, что в документах о вывозе зерна с Украины нет данных об объеме поставок в развивающиеся страны. "Просто все это делалось под предлогом обеспечения интересов беднейших стран, с тем, чтобы там голода не было", - сказал Путин.
"И мы, конечно, сделали все для того, чтобы сложить эти договоренности, мы их придерживаемся, все обеспечиваем. Но выяснилось, что в очередной раз просто, как в народе у нас говорят, - грубо кинули, надули. И не только нас, но и беднейшие страны под предлогом обеспечения (их) интересов", - констатировал президент РФ.
Он назвал такое поведение со стороны стран Запада "надувательством". "Это просто надувательство. Хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы все и делалось. Просто обманули", - добавил президент. Он отметил, что надеется, что эта ситуация поменяется.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.