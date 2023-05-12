https://ria.ru/20230512/sdelka-1871215366.html

Решений по срокам продления зерновой сделки не принято, сообщил источник

Решений по срокам продления зерновой сделки не принято, сообщил источник - РИА Новости, 12.05.2023

Решений по срокам продления зерновой сделки не принято, сообщил источник

Решений по срокам продления "зерновой сделки" пока не принято, переговоры сложные, но они будут продолжены, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T10:09

2023-05-12T10:09

2023-05-12T10:09

зерновая сделка

экономика

россия

турция

украина

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АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Решений по срокам продления "зерновой сделки" пока не принято, переговоры сложные, но они будут продолжены, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. В Стамбуле в среду и четверг прошли переговоры делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по продлению зерновой сделки. Черноморская инициатива и входящая в ее состав зерновая сделка прекратят существование в случае отсутствия консенсуса между участниками переговоров, при этом озвучиваются различные сроки ее продления, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Нет, никаких решений пока не принято. Переговоры идут", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, приняты ли какие-либо решения по новым срокам зерновой сделки. По его словам переговоры сложные, но "главное то, что они продолжаются". В свою очередь министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в пятницу, что переговоры в Стамбуле прошли позитивно. "По предварительной информации, встреча в Стамбуле была позитивной. Мы движемся к соглашению о продлении срока действия зернового соглашения", - сообщил он. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней – до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230511/sdelka-1871106100.html

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турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

зерновая сделка, экономика, россия, турция, украина