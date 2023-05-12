Решений по срокам продления зерновой сделки не принято, сообщил источник
Решений по срокам продления зерновой сделки пока не приняли, идут сложные переговоры
© AP Photo / Khalil HamraСудно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Решений по срокам продления "зерновой сделки" пока не принято, переговоры сложные, но они будут продолжены, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
В Стамбуле в среду и четверг прошли переговоры делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по продлению зерновой сделки. Черноморская инициатива и входящая в ее состав зерновая сделка прекратят существование в случае отсутствия консенсуса между участниками переговоров, при этом озвучиваются различные сроки ее продления, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Нет, никаких решений пока не принято. Переговоры идут", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, приняты ли какие-либо решения по новым срокам зерновой сделки.
По его словам переговоры сложные, но "главное то, что они продолжаются".
В свою очередь министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в пятницу, что переговоры в Стамбуле прошли позитивно.
"По предварительной информации, встреча в Стамбуле была позитивной. Мы движемся к соглашению о продлении срока действия зернового соглашения", - сообщил он.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней – до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.