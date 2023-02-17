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МИД выразил удивление уверенностью ООН в продлении зерновой сделки - РИА Новости, 17.02.2023
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МИД выразил удивление уверенностью ООН в продлении зерновой сделки
МИД выразил удивление уверенностью ООН в продлении зерновой сделки - РИА Новости, 17.02.2023
МИД выразил удивление уверенностью ООН в продлении зерновой сделки
Уверенность заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса в продлении зерновой сделки... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T18:41
2023-02-17T18:41
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
турция
украина
мартин гриффитс
оон
в мире
зерновая сделка
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Уверенность заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса в продлении зерновой сделки после 18 марта смотрится удивительно на фоне снижения поставок зерна в беднейшие страны, заявили в пятницу в МИД РФ. "Немаловажно и то, что доля поставок в беднейшие страны, несмотря на изначально заявленные генсекретарем ООН цели "накормить голодающих", неуклонно снижается – с 4% по итогам первого этапа, до 2,7% в настоящее время. Именно по этой причине сама инициатива и была оперативно переквалифицирована ооновцами из гуманитарной в коммерческую", - говорится в комментарии на сайте ведомства.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. "На таком фоне тем удивительнее смотрится заявление главы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартина Гриффитса с выражением уверенности в продлении договоренности после 18 марта этого года со ссылками на нужды глобального Юга и обеспечения продовольственной безопасности в целом", - подчеркнули в российском внешнеполитическом министерстве. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230216/protest-1852427855.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, турция, украина, мартин гриффитс, оон, в мире, зерновая сделка
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Турция, Украина, Мартин Гриффитс, ООН, В мире, зерновая сделка
18:41 17.02.2023
 
МИД выразил удивление уверенностью ООН в продлении зерновой сделки

МИД: уверенность ООН в продлении зерновой сделки после 18 марта смотрится удивительно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Уверенность заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса в продлении зерновой сделки после 18 марта смотрится удивительно на фоне снижения поставок зерна в беднейшие страны, заявили в пятницу в МИД РФ.
"Немаловажно и то, что доля поставок в беднейшие страны, несмотря на изначально заявленные генсекретарем ООН цели "накормить голодающих", неуклонно снижается – с 4% по итогам первого этапа, до 2,7% в настоящее время. Именно по этой причине сама инициатива и была оперативно переквалифицирована ооновцами из гуманитарной в коммерческую", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
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Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
"На таком фоне тем удивительнее смотрится заявление главы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартина Гриффитса с выражением уверенности в продлении договоренности после 18 марта этого года со ссылками на нужды глобального Юга и обеспечения продовольственной безопасности в целом", - подчеркнули в российском внешнеполитическом министерстве.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияТурцияУкраинаМартин ГриффитсООНВ мирезерновая сделка
 
 
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