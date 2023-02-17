https://ria.ru/20230217/zerno-1852759946.html

МИД выразил удивление уверенностью ООН в продлении зерновой сделки

МИД выразил удивление уверенностью ООН в продлении зерновой сделки - РИА Новости, 17.02.2023

МИД выразил удивление уверенностью ООН в продлении зерновой сделки

Уверенность заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса в продлении зерновой сделки... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T18:41

2023-02-17T18:41

2023-02-17T18:41

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

турция

украина

мартин гриффитс

оон

в мире

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_c05ea75113359dbc474ebef9dddd5e87.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Уверенность заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса в продлении зерновой сделки после 18 марта смотрится удивительно на фоне снижения поставок зерна в беднейшие страны, заявили в пятницу в МИД РФ. "Немаловажно и то, что доля поставок в беднейшие страны, несмотря на изначально заявленные генсекретарем ООН цели "накормить голодающих", неуклонно снижается – с 4% по итогам первого этапа, до 2,7% в настоящее время. Именно по этой причине сама инициатива и была оперативно переквалифицирована ооновцами из гуманитарной в коммерческую", - говорится в комментарии на сайте ведомства.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. "На таком фоне тем удивительнее смотрится заявление главы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартина Гриффитса с выражением уверенности в продлении договоренности после 18 марта этого года со ссылками на нужды глобального Юга и обеспечения продовольственной безопасности в целом", - подчеркнули в российском внешнеполитическом министерстве. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230216/protest-1852427855.html

https://ria.ru/20230216/kuba-1852291035.html

россия

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, турция, украина, мартин гриффитс, оон, в мире, зерновая сделка