https://ria.ru/20230407/sdelka-1863706166.html
Лавров и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку
Лавров и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку - РИА Новости, 07.04.2023
Лавров и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в пятницу, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым реализацию зерновой сделки, Анкара считает необходимым... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:02
2023-04-07T12:02
2023-04-07T12:23
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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в пятницу, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым реализацию зерновой сделки, Анкара считает необходимым устранение препятствий для поставок российских удобрений."Мы обсудили реализацию зерновой сделки. Продолжение реализации соглашения важно не только для поставок зерна и удобрений из РФ и Украины, но и для того, чтобы уменьшить последствия мирового продовольственного кризиса", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции после переговоров с Лавровым."Мы солидарны в том, что необходимо устранить препятствия для поставок российских удобрений", - заявил Чавушоглу.Он напомнил, что обсуждал устранение препятствий на встрече с генсеком ООН."Мы также смогли оценить шаги, которые можем предпринять совместно с РФ в этом плане", - отметил Чавушоглу.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку, которая сегодня получила только 3% зерна от всего объема вывезенного. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме заместителю генсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия "не возражает против" продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней – до 18 мая 2023 года.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
https://ria.ru/20230403/zerno-1862586319.html
https://ria.ru/20230327/korruptsiya-1860910157.html
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анкара (провинция), цены на нефть, россия, украина, мевлют чавушоглу, сергей лавров, турция, владимир путин, оон
Анкара (провинция), Цены на нефть, Россия, Украина, Мевлют Чавушоглу, Сергей Лавров, Турция, Владимир Путин, ООН
Лавров и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку
Глава МИД Турции Чавушоглу призвал устранить препятствия для поставок российских удобрений