https://ria.ru/20230407/sdelka-1863706166.html

Лавров и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку

Лавров и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку - РИА Новости, 07.04.2023

Лавров и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в пятницу, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым реализацию зерновой сделки, Анкара считает необходимым... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:02

2023-04-07T12:02

2023-04-07T12:23

анкара (провинция)

цены на нефть

россия

украина

мевлют чавушоглу

сергей лавров

турция

владимир путин

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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в пятницу, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым реализацию зерновой сделки, Анкара считает необходимым устранение препятствий для поставок российских удобрений."Мы обсудили реализацию зерновой сделки. Продолжение реализации соглашения важно не только для поставок зерна и удобрений из РФ и Украины, но и для того, чтобы уменьшить последствия мирового продовольственного кризиса", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции после переговоров с Лавровым."Мы солидарны в том, что необходимо устранить препятствия для поставок российских удобрений", - заявил Чавушоглу.Он напомнил, что обсуждал устранение препятствий на встрече с генсеком ООН."Мы также смогли оценить шаги, которые можем предпринять совместно с РФ в этом плане", - отметил Чавушоглу.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку, которая сегодня получила только 3% зерна от всего объема вывезенного. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме заместителю генсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия "не возражает против" продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней – до 18 мая 2023 года.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

https://ria.ru/20230403/zerno-1862586319.html

https://ria.ru/20230327/korruptsiya-1860910157.html

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