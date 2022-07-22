https://ria.ru/20220722/oon-1804330667.html
Россия подписала продуктовую сделку с ООН и Турцией
Россия подписала продуктовую сделку с ООН и Турцией - РИА Новости, 22.07.2022
Россия подписала продуктовую сделку с ООН и Турцией
Россия подписала документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:20
2022-07-22T17:20
2022-07-22T23:24
в мире
россия
сергей шойгу
черное море
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реджеп тайип эрдоган
оон
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СТАМБУЛ, 22 июл — РИА Новости. Россия подписала документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.Как подчеркнул министр обороны России Сергей Шойгу, документ предполагает подключение ООН к работе по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений из России на мировые рынки.Соглашение, помимо этого, предусматривает:Сделка будет действовать 120 дней, затем возможно продление.В церемонии участвовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш. От российской стороны документы подписал министр обороны Сергей Шойгу.До этого свою часть соглашения подписала Украина.В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, западные страны обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал многочисленные препятствия для экспорта: помимо поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с продовольствием смогут выходить оттуда без проблем. Кроме того, глава государства напоминал о наличии других путей для транспортировки злаков: через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, через Белоруссию и через порты Азовского моря.
https://ria.ru/20220722/produkty-1804325268.html
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Кадры подписания продуктовой сделки России с ООН и Турцией
Видео подписания документов по "продуктовой сделке" в Стамбуле
2022-07-22T17:20
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Шойгу разъяснил суть подписанных в Стамбуле соглашений
В Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
2022-07-22T17:20
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в мире, россия, сергей шойгу, черное море, антониу гутерреш, украина, реджеп тайип эрдоган, оон, турция, владимир путин
17:20 22.07.2022 (обновлено: 23:24 22.07.2022)
Россия подписала продуктовую сделку с ООН и Турцией
Представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение по экспорту зерна
СТАМБУЛ, 22 июл — РИА Новости. Россия подписала документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.
Как подчеркнул министр обороны России Сергей Шойгу, документ предполагает подключение ООН к работе по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений из России на мировые рынки.
Соглашение, помимо этого, предусматривает:
—вывоз украинского зерна по Черному морю будет происходить из трех портов — Одесса, Черноморск и Южный;
—разминирование в украинских территориальных водах проводиться не будет, так как на это потребуется слишком много времени;
—суда с зерном будут выходить из Черного моря по согласованному безопасному коридору, проводить их будут украинские лоцманы;
—для проверки безопасности маршрутов стороны смогут направлять минные тральщики;
—наблюдать за процессом будет координационный центр под эгидой ООН, который оперативно создадут в Стамбуле с участием всех четырех сторон;
—военное сопровождение не предполагается — боевым кораблям, самолетам и беспилотникам запретят приближаться к судам на оговоренное расстояние;
—суда, направляющиеся в порты, будут досматривать на наличие оружия инспекционные группы под контролем Совместного координационного центра;
—в портах за погрузкой зерна будут наблюдать представители ООН, Турции и Украины;
—урегулированием возможных инцидентов также будет заниматься Совместный координационный центр.
Сделка будет действовать 120 дней, затем возможно продление.
В церемонии участвовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш. От российской стороны документы подписал министр обороны Сергей Шойгу
.
До этого свою часть соглашения подписала Украина
.
В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, западные страны обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал многочисленные препятствия для экспорта: помимо поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря.
Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с продовольствием смогут выходить оттуда без проблем. Кроме того, глава государства напоминал о наличии других путей для транспортировки злаков: через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, через Белоруссию и через порты Азовского моря.