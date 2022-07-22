https://ria.ru/20220722/oon-1804330667.html

Россия подписала продуктовую сделку с ООН и Турцией

Россия подписала продуктовую сделку с ООН и Турцией - РИА Новости, 22.07.2022

Россия подписала продуктовую сделку с ООН и Турцией

Россия подписала документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:20

2022-07-22T17:20

2022-07-22T23:24

в мире

россия

сергей шойгу

черное море

антониу гутерреш

украина

реджеп тайип эрдоган

оон

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СТАМБУЛ, 22 июл — РИА Новости. Россия подписала документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.Как подчеркнул министр обороны России Сергей Шойгу, документ предполагает подключение ООН к работе по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений из России на мировые рынки.Соглашение, помимо этого, предусматривает:Сделка будет действовать 120 дней, затем возможно продление.В церемонии участвовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш. От российской стороны документы подписал министр обороны Сергей Шойгу.До этого свою часть соглашения подписала Украина.В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, западные страны обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал многочисленные препятствия для экспорта: помимо поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с продовольствием смогут выходить оттуда без проблем. Кроме того, глава государства напоминал о наличии других путей для транспортировки злаков: через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, через Белоруссию и через порты Азовского моря.

https://ria.ru/20220722/produkty-1804325268.html

https://ria.ru/20220722/zerno-1804160463.html

россия

черное море

украина

турция

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Кадры подписания продуктовой сделки России с ООН и Турцией Видео подписания документов по "продуктовой сделке" в Стамбуле 2022-07-22T17:20 true PT0M57S

Шойгу разъяснил суть подписанных в Стамбуле соглашений В Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. 2022-07-22T17:20 true PT1M47S

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