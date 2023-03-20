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В ООН прокомментировали требования России по зерновой сделке - РИА Новости, 20.03.2023
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19:49 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/sdelka-1859292736.html
В ООН прокомментировали требования России по зерновой сделке
В ООН прокомментировали требования России по зерновой сделке - РИА Новости, 20.03.2023
В ООН прокомментировали требования России по зерновой сделке
Следует изучить, какой прогресс может быть достигнут в осуществлении российских требований в контексте зерновой сделки, заявил на брифинге заместитель... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T19:49
2023-03-20T19:49
экономика
турция
украина
россия
василий небензя
владимир путин
мартин гриффитс
оон
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ООН, 20 мар – РИА Новости. Следует изучить, какой прогресс может быть достигнут в осуществлении российских требований в контексте зерновой сделки, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фарахан Хак. "Нам следует посмотреть, какой прогресс может быть достигнут по ряду вопросов", - сказал Хак, отвечая на вопрос о том, может ли ООН к середине мая достигнуть прогресса по вопросам, поднятым Россией. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия "не возражает против" продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней – до 18 мая 2023 года. По его словам, "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки". В частности, по словам Небензи должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
https://ria.ru/20230320/sdelka-1859164909.html
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
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экономика, турция, украина, россия, василий небензя, владимир путин, мартин гриффитс, оон, россельхозбанк, зерновая сделка
Экономика, Турция, Украина, Россия, Василий Небензя, Владимир Путин, Мартин Гриффитс, ООН, Россельхозбанк, Зерновая сделка
В ООН прокомментировали требования России по зерновой сделке

ООН: важно понять прогресс, которого можно достичь в требованиях России по зерновой сделке

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 мар – РИА Новости. Следует изучить, какой прогресс может быть достигнут в осуществлении российских требований в контексте зерновой сделки, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фарахан Хак.
"Нам следует посмотреть, какой прогресс может быть достигнут по ряду вопросов", - сказал Хак, отвечая на вопрос о том, может ли ООН к середине мая достигнуть прогресса по вопросам, поднятым Россией.
Путин о поставках зерна африканским странам - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Путин: в случае непродления сделки Россия поставит зерно Африке бесплатно
Вчера, 15:18
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия "не возражает против" продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней – до 18 мая 2023 года.
По его словам, "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
В частности, по словам Небензи должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Зерновая сделка
14 марта, 11:59
 
ЭкономикаТурцияУкраинаРоссияВасилий НебензяВладимир ПутинМартин ГриффитсООНРоссельхозбанкЗерновая сделка
 
 
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