https://ria.ru/20230320/sdelka-1859292736.html

В ООН прокомментировали требования России по зерновой сделке

В ООН прокомментировали требования России по зерновой сделке - РИА Новости, 20.03.2023

В ООН прокомментировали требования России по зерновой сделке

Следует изучить, какой прогресс может быть достигнут в осуществлении российских требований в контексте зерновой сделки, заявил на брифинге заместитель... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T19:49

2023-03-20T19:49

2023-03-20T19:49

экономика

турция

украина

россия

василий небензя

владимир путин

мартин гриффитс

оон

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ООН, 20 мар – РИА Новости. Следует изучить, какой прогресс может быть достигнут в осуществлении российских требований в контексте зерновой сделки, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фарахан Хак. "Нам следует посмотреть, какой прогресс может быть достигнут по ряду вопросов", - сказал Хак, отвечая на вопрос о том, может ли ООН к середине мая достигнуть прогресса по вопросам, поднятым Россией. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия "не возражает против" продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней – до 18 мая 2023 года. По его словам, "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки". В частности, по словам Небензи должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

https://ria.ru/20230320/sdelka-1859164909.html

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

турция

украина

россия

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экономика, турция, украина, россия, василий небензя, владимир путин, мартин гриффитс, оон, россельхозбанк, зерновая сделка