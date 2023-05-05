В Стамбуле обсудили повестку встречи по зерновой сделке
Минобороны Турции: участники встречи по зерновой сделке обсудили повестку на высшем уровне
Города мира. Стамбул. Архивное фото
СТАМБУЛ, 5 мая - РИА Новости. Участники встречи на уровне технических делегаций по обсуждению зерновой сделки обсудили в Стамбуле повестку готовящейся встречи на высшем уровне, сообщило министерство обороны Турции.
Изначально министр обороны Турции Хулуси Акар говорил о планируемой на 5 мая в Стамбуле встрече делегаций Турции, России и Украины на уровне заместителей министров обороны для обсуждения продления зерновой сделки. Срок действия сделки завершается 18 мая.
Однако в четверг вечером Акар сообщил, что перед встречей заместителей министров обороны необходимо провести встречу технического персонала ООН, Турции, России и Украины. Встреча заместителей министерств обороны же, по словам Акара, запланирована на следующую неделю – также в Стамбуле.
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"В ходе встречи на техническом уровне представители ООН, Турции, РФ и Украины обсудили повестку встречи заместителей министров и технические аспекты", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе МО Турции.
Также в пятницу, но уже в Москве, состоялся новый раунд консультаций между РФ и ООН по выполнению меморандума о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.
Гарантий по продлению зерновой сделки на данный момент нет, но ведется активная работа, сообщил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, в рамках переговоров по зерновой сделке обсуждается возвращение Россельхозбанка к системе SWIFT, но не исключено и появление турецкого банка в качестве посредника.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выполнение условий зерновой сделки, ранее заявил, что поводы для оптимизма пока "очень скромные", но контакты продолжаются.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что рабочие контакты представителей России, Турции, Украины, а также ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле идут постоянно, это необходимо для проведения инспекций, а сроки встречи высокого уровня окончательно не согласованы.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2022 года указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.