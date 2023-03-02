https://ria.ru/20230302/sdelka-1855304458.html

Запад без зазрения совести хоронит зерновую сделку, заявил Лавров

Запад без зазрения совести хоронит зерновую сделку, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2023

Запад без зазрения совести хоронит зерновую сделку, заявил Лавров

Запад без зазрения совести хоронит инициированную генсеком ООН "зерновую сделку", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:20

2023-03-02T11:20

2023-03-02T11:26

большая двадцатка

оон

антониу гутерреш

россия

сергей лавров

в мире

евросоюз

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Запад без зазрения совести хоронит инициированную генсеком ООН "зерновую сделку", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, вывозу российской сельхозпродукции по всему миру чинятся откровенные препятствия, как бы в ЕС ни пытались убедить всех в обратном.

https://ria.ru/20230215/zerno-1852062446.html

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большая двадцатка, оон, антониу гутерреш, россия, сергей лавров, в мире, евросоюз