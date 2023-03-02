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Запад без зазрения совести хоронит зерновую сделку, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2023
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11:20 02.03.2023 (обновлено: 11:26 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/sdelka-1855304458.html
Запад без зазрения совести хоронит зерновую сделку, заявил Лавров
Запад без зазрения совести хоронит зерновую сделку, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2023
Запад без зазрения совести хоронит зерновую сделку, заявил Лавров
Запад без зазрения совести хоронит инициированную генсеком ООН "зерновую сделку", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:20
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большая двадцатка
оон
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россия
сергей лавров
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Запад без зазрения совести хоронит инициированную генсеком ООН "зерновую сделку", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, вывозу российской сельхозпродукции по всему миру чинятся откровенные препятствия, как бы в ЕС ни пытались убедить всех в обратном.
https://ria.ru/20230215/zerno-1852062446.html
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большая двадцатка, оон, антониу гутерреш, россия, сергей лавров, в мире, евросоюз
Большая двадцатка, ООН, Антониу Гутерреш, Россия, Сергей Лавров, В мире, Евросоюз
Запад без зазрения совести хоронит зерновую сделку, заявил Лавров

Лавров: Запад без зазрения совести хоронит инициированную генсеком ООН зерновую сделку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Запад без зазрения совести хоронит инициированную генсеком ООН "зерновую сделку", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Запад без зазрения совести хоронит известную гуманитарную инициативу генсекретаря ООН", - сказал Лавров в ходе заседания глав МИД G20.
По его словам, вывозу российской сельхозпродукции по всему миру чинятся откровенные препятствия, как бы в ЕС ни пытались убедить всех в обратном.
Свинья в Испании - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
"Скормили свиньям". Стало известно, куда отправили украинское зерно
15 февраля, 06:10
 
Большая двадцаткаООНАнтониу ГутеррешРоссияСергей ЛавровВ миреЕвросоюз
 
 
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