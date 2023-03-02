https://ria.ru/20230302/sdelka-1855304458.html
Запад без зазрения совести хоронит зерновую сделку, заявил Лавров
Запад без зазрения совести хоронит зерновую сделку, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2023
Запад без зазрения совести хоронит зерновую сделку, заявил Лавров
Запад без зазрения совести хоронит инициированную генсеком ООН "зерновую сделку", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:20
2023-03-02T11:20
2023-03-02T11:26
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Запад без зазрения совести хоронит инициированную генсеком ООН "зерновую сделку", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, вывозу российской сельхозпродукции по всему миру чинятся откровенные препятствия, как бы в ЕС ни пытались убедить всех в обратном.
https://ria.ru/20230215/zerno-1852062446.html
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большая двадцатка, оон, антониу гутерреш, россия, сергей лавров, в мире, евросоюз
Большая двадцатка, ООН, Антониу Гутерреш, Россия, Сергей Лавров, В мире, Евросоюз
Запад без зазрения совести хоронит зерновую сделку, заявил Лавров
Лавров: Запад без зазрения совести хоронит инициированную генсеком ООН зерновую сделку