https://ria.ru/20230314/sdelka-1857757309.html
В Кремле назвали продление зерновой сделки жестом доброй воли
В Кремле назвали продление зерновой сделки жестом доброй воли - РИА Новости, 14.03.2023
В Кремле назвали продление зерновой сделки жестом доброй воли
Продление зерновой сделки на 60 дней — жест доброй воли со стороны Москвы, поскольку вторая ее часть, касающаяся снятия санкций на экспорт российского... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:01
2023-03-14T13:01
2023-03-14T14:38
экономика
москва
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Продление зерновой сделки на 60 дней — жест доброй воли со стороны Москвы, поскольку вторая ее часть, касающаяся снятия санкций на экспорт российского продовольствия и удобрений, до сих пор не выполнена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Условия, которые согласовывались как неотъемлемая интегральная часть сделки, выполнены не были. Поэтому в целом, как вы понимаете, сделка не может стоять на одной ноге, поэтому <...> это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны Российской Федерации", — сказал он журналистам.Песков отметил, что Кремль ценит усилия, которые предпринимал лично Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш для решения вопроса со снятием рестрикций. В то же время, как заметил представитель российского президента, Гутеррешу "не удалось пробить глухую стену коллективного Запада".Договор истекал 18 ноября прошлого года, однако его условия подразумевали автоматическое продление на 120 дней (до 18 марта) при отсутствии возражений какой-либо стороны.Ранее в МИД заявили о пролонгации сделки еще на 60 дней.По словам замглавы ведомства Сергея Вершинина, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса.
https://ria.ru/20230314/sdelka-1857758460.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, москва, россия, дмитрий песков
Экономика, Москва, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле назвали продление зерновой сделки жестом доброй воли
Представитель Кремля Песков назвал продление зерновой сделки на 60 дней жестом доброй воли
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Продление зерновой сделки на 60 дней — жест доброй воли со стороны Москвы, поскольку вторая ее часть, касающаяся снятия санкций на экспорт российского продовольствия и удобрений, до сих пор не выполнена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Условия, которые согласовывались как неотъемлемая интегральная часть сделки, выполнены не были. Поэтому в целом, как вы понимаете, сделка не может стоять на одной ноге, поэтому <...> это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны Российской Федерации", — сказал он журналистам.
Зерновая сделка должна выполняться полностью, заявил Песков
Песков отметил, что Кремль ценит усилия, которые предпринимал лично Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш для решения вопроса со снятием рестрикций. В то же время, как заметил представитель российского президента, Гутеррешу "не удалось пробить глухую стену коллективного Запада".
Соглашение, которое 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Сама зерновая сделка — часть пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва акцентировала внимание, что именно это условие не было выполнено, несмотря на заверения ООН.
Договор истекал 18 ноября прошлого года, однако его условия подразумевали автоматическое продление на 120 дней (до 18 марта) при отсутствии возражений какой-либо стороны.
Ранее в МИД заявили о пролонгации сделки еще на 60 дней.
По словам замглавы ведомства Сергея Вершинина, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса.