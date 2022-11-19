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Аварии на магистральных газопроводах в России в 2020-2022 годах

Аварии на магистральных газопроводах в России в 2020-2022 годах - РИА Новости, 19.11.2022

Аварии на магистральных газопроводах в России в 2020-2022 годах

во Всеволожском районе Ленинградской области произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград", разгорелся крупный пожар. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T20:09

2022-11-19T20:09

2022-11-19T20:09

происшествия

справки

россия

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202219 ноября во Всеволожском районе Ленинградской области произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград", разгорелся крупный пожар. 31 октября в Санкт-Петербурге произошел хлопок газа из-за разгерметизации подземного газопровода. Из-за аварии в 150 метрах от жилых домов образовалась воронка диаметром 15 метров, оказались повреждены более 30 припаркованных автомобилей. Само ЧП произошло в ходе ремонтных работ.3 августа в Прионежском районе Карелии в районе села Таржеполь произошел взрыв на газопроводе Волхов – Петрозаводск. В результате взрыва возник факел огня высотой до 100 метров. В районе пожара после ЧП на газопроводе выгорела "лесная подстилка" на площади 0,5 гектара.29 июля в Чесменском районе Челябинской области в 1,5 километрах от поселка Цвиллинга на участке магистрального газопровода "Бухара – Урал" произошла разгерметизация трубопровода с возгоранием. Высота факельного горения достигала 10 метров, угрозы населенному пункту не было.15 июня во Владикавказе при производстве плановых работ произошло возгорание на подземном газопроводе. Четверо рабочих получили ожоги и были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.4 апреля в Лысьвенском районе Пермского края на участке магистрального газопровода "Уренгой – Центр – 2" произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших не было. 11 марта в Каякентском районе Дагестана произошла утечка на газопроводе. В зону отключения попали 554 дома частного сектора на одной улице, 2049 человек, среди них 448 детей.21 февраля в Туапсе произошла разгерметизация подземного газопровода. Газопровод не был введен в эксплуатацию, а жизнедеятельность населения не была нарушена. 10 февраля в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на месторождении "Песцовое" произошел порыв газопровода с последующим факельным горением. Возгорание произошло на запорной арматуре, было оперативно ликвидировано, пострадавших и ущерба нет.8 февраля в городском округе Мытищи в Московской области возле деревни Беляниново произошло повреждение газопровода. Высота факельного горения составила порядка 7 метров. От газоснабжения отключили 120 домовладений.2021В ночь на 22 декабря в Чебаркульском районе Челябинской области загорелся отвод магистрального газопровода. Горение ликвидировали спустя почти четыре часа. Причиной возгорания стала разгерметизация трубы.14 декабря на Ставрополье между населенными пунктами Усть-Невинский и Беломечетская произошел порыв газовой трубы с факельным возгоранием. Высота пламени составляла до 25 метров в высоту. Без газа остались 18 населенных пунктов. 6 декабря в Хасавюрте в Дагестане произошла утечка на газопроводе давления d325. Подача газа была отключена в нескольких микрорайонах города, без газа остались около 8 тысяч абонентов. 25 ноября в Махачкале произошла утечка газа на магистральном газопроводе. От газоснабжения были отключены более тысячи жителей в 11 многоквартирных домах. 25 ноября в Самарской области в результате ДТП легковой автомобиль повредил газопровод, в результате без газа остались около 1,5 тысячи человек в трех населенных пунктах.12 ноября в Богатовском районе Самарской области водитель грузовика не справился с управлением и врезался в магистральный трубопровод. В результате аварии было приостановлено газоснабжение четырех сел: Виловатое, Съезжее, Андреевка, Максимовка с общим населением более тысячи человек.2 ноября в Самарской области произошло повреждение газопровода высокого давления диаметром 159 миллиметров. В результате более 600 домов и 25 социально значимых объектов в восьми населенных пунктах остались без газа. 1 ноября в Саратовской области при проведении работ по замене телефонного провода был поврежден газопровод низкого давления, в результате чего в 207 домах была прекращена подача газа.24 августа в Левашинском районе Дагестана селевым потоком были снесены опоры межпоселкового газопровода высокого давления. Без газа временно остались 950 домов с населением 4650 человек в селах Арши, Куппа, Телягу, Буртани.1 августа в Якутске произошла утечка газа на подземном газопроводе низкого давления диаметром 300 миллиметров.26 июля в Кишертском округе в Пермском крае произошла разгерметизация магистрального газопровод и факельное выгорание на месте разгерметизации. Спасатели ликвидировали возгорание сухой растительности на площади два гектара вокруг места происшествия. 22 июня в поселке Гурзуф Ялтинского региона произошло повреждение газопровода среднего давления во время работы тяжелой техники. Без газоснабжения остались около 400 абонентов и 4 пансионата с 600 отдыхающими. 27 мая в Новоузенском районе Саратовской области при проведении ремонтных работ на газопроводе произошел взрыв. В результате происшествия пострадали трое рабочих. Высота факельного горения достигала 25 метров. Инцидент не привел к нарушению газоснабжения населения. 13 мая в Хабаровска рабочими была выявлена утечка метана на газопроводе. В результате аварии без газа остались более четырех тысяч человек в 31 многоквартирном доме.30 апреля в Белорецком районе Башкирии из-за разгерметизации произошел пожар на магистральном газопроводе. Было отключено газоснабжение в трех селах.12 апреля в Курчатовском районе Курской области во время земляных работ произошла авария на газопроводе, которая оставила без газоснабжения около 10 тысяч человек в десяти населенных пунктах. 25 марта в Филимонковском поселении новой Москвы при проведении земляных работ был поврежден газопровод, обеспечивающий газом 305 частных домов.13 марта в Кузнецком районе Пензенской области рабочие при укладке нефтепровода повредили подземный газопровод высокого давления диаметром 159 миллиметров, в результате в зону отключения газа попали более 5,5 тысячи жителей сел Большой Труев, Малый Труев и Татарский Канадей.6 марта в акватории Оби под Нижневартовском произошел пожар, предположительно, из-за аварии на подводном продуктопроводе. В компании "СибурТюменьГаз" уточнили, что на подводном участке продуктопровода "произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов", возникло кратковременное возгорание.23 февраля на территории Оренбургской области на федеральном магистральном газопроводе произошел взрыв. Газопровод, располагающийся примерно в семи километрах от села Мухраново Илекского района, принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург". Взрыв произошел из-за утечки, впоследствии началось возгорание. В результате взрыва на газопроводе повреждены два магистральных трубопровода. На время аварии оператор прекратил транзит газа через Казахстан. Вскоре утечку ликвидировали, топливо пустили по запасной схеме.20203 декабря в Свердловской области произошла разгерметизация газопровода с последующим возгоранием. Авария произошла в лесной зоне, вне территории населенного пункта, в двух километрах от поселка Красный Яр. Опасности для населения и окружающей среды не было. Пострадавших нет.1 декабря на окраине селения Атажукино в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на газопроводе среднего давления диаметром 159 миллиметров произошла утечка газа. Для ее устранения была отключена подача газа в село, под отключение попали около 1290 абонентов. 30 ноября в городе Красноуральск Свердловской области грузовик порвал газопровод, в результате чего без отопления остались 52 жилых дома, в которых проживают 400 человек, а также детский сад, школа и дом престарелых. Как выяснили представители МВД, у грузового автомобиля при движении поднялся кузов, в результате чего он задел газопровод. От мощного удара газовую трубу порвало на две части, одна из них повисла на грузовике. В результате столкновения вспыхнул пожар, произошло воспламенение. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали огонь.2 ноября в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на газопроводе произошел разрыв трубы и возгорание. Никто не пострадал. Ограничений поставок потребителям не было. 5 августа во Владимире при проведении земляных работ был поврежден газопровод. На время аварийно-восстановительных работ без газоснабжения остались свыше 3 тысяч человек.30 июля на Хорошевском шоссе в Москве был поврежден газопровод среднего давления при земляных работах на строительной площадке. Жители близлежащих домов были эвакуированы. 14 июля в Котельниковском районе Волгоградской области произошло возгорание на ответвлении магистрального газопровода "Починки - Изобильное". Горение происходило под землей очагами, общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. По информации МЧС, пострадавших нет. Позднее горение было ликвидировано. 6 июля под Дзержинском в Нижегородской области произошла разгерметизация магистрального газопровода с последующим выходом газа без возгорания. Газопровод находится в отдалении от населенных пунктов. Угрозы для жителей не было. Случившееся на потребителей газа не повлияло. 3 июля в Самарской области во время земляных работ аварийной бригадой Нефтегорского газоперерабатывающего завода была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 миллиметров. Была объявлена эвакуация, по уточненным данным ГУМЧС, всего было эвакуировано 1485 человек. 12 июня в Омске из-за попадания молнии в трубопровод загорелся газопровод на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградской и 2-й Солнечной. Без газа остались более 66 тысяч жителей - это четверть всего населения левого берега Омска. Аварийно-восстановительные работы на месте пожара завершили 13 июня. 12 марта в Ханты-Мансийском автономном округе произошел порыв магистрального газопровода "Надым – Пунга-1" с последующим пожаром. Никто не пострадал. Аварийный участок газопровода был перекрыт. Транспортировка газа потребителям была организована по параллельной ветке.10 марта в селе Майма (Республика Алтай) был поврежден газопровод высокого давления, в зону отключения попали более четырех тысяч жителей. Причиной инцидента стали буровые работы одной из частных организаций. 4 марта в Дзержинске Нижегородской области эстакада с газопроводом частично обрушилась из-за задевшего ее грузовика. Утечки из газопровода не было.2 марта в Якутске произошла утечка на газопроводе высокого давления. Сведений о пострадавших не поступало.25 февраля в Горнозаводском районе Пермского края на лупинге магистрального газопровода "Ямбург – Западная граница СССР" (Прогресс) произошел разрыв с возгоранием. Никто не пострадал. Компания сообщала, что газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме. Аварийные службы компании работали на ликвидации аварии.31 января в Дагестане был поврежден межпоселковый газопровод, который принадлежит и обслуживается ОАО "Даггаз" (ДЗО АО "Газпром газораспределение"). Было приостановлено газоснабжение около 15,5 тысячи абонентов в городе Хасавюрте, а также в селах Карланюрт и Покровское.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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