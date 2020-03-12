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В Югре произошла авария на магистральном газопроводе
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РИА Новости

В Югре произошла авария на магистральном газопроводе

10:08 12.03.2020 (обновлено: 10:09 12.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Порыв магистрального газопровода "Надым – Пунга-1" ООО "Газпром трансгаз Югорск" диаметром 1200 миллиметров с последующим пожаром произошел ночью в четверг в Ханты-Мансийском автономном округе, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В 03.25 мск в девяти километрах южнее населенного пункта Перегребное произошел порыв магистрального газопровода, обслуживаемого ООО "Газпром трансгаз Югорск", - сказал собеседник агентства.
По его словам, аварийный участок газопровода был перекрыт. В 03.36 выгорание газа прекратилось. Транспортировка газа потребителям организована по параллельной ветке. Обстоятельства ЧП выясняются.
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Ханты-Мансийский автономный округПроисшествия
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