В Югре произошла авария на магистральном газопроводе

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Порыв магистрального газопровода "Надым – Пунга-1" ООО "Газпром трансгаз Югорск" диаметром 1200 миллиметров с последующим пожаром произошел ночью в четверг в Ханты-Мансийском автономном округе, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В 03.25 мск в девяти километрах южнее населенного пункта Перегребное произошел порыв магистрального газопровода, обслуживаемого ООО "Газпром трансгаз Югорск", - сказал собеседник агентства.
По его словам, аварийный участок газопровода был перекрыт. В 03.36 выгорание газа прекратилось. Транспортировка газа потребителям организована по параллельной ветке. Обстоятельства ЧП выясняются.