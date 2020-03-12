В Югре произошла авария на магистральном газопроводе

"В 03.25 мск в девяти километрах южнее населенного пункта Перегребное произошел порыв магистрального газопровода, обслуживаемого ООО "Газпром трансгаз Югорск", - сказал собеседник агентства.

По его словам, аварийный участок газопровода был перекрыт. В 03.36 выгорание газа прекратилось. Транспортировка газа потребителям организована по параллельной ветке. Обстоятельства ЧП выясняются.