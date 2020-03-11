На Алтае спасатели устранили аварию на газопроводе

"В селе Майма режим повышенной готовности снят, однако в Горно-Алтайске он продолжает действовать. Оперативные службы проводят постоянный мониторинг температурного режима на всех социально значимых объектах", - говорится в сообщении.

Вечером 10 марта в селе Майма был поврежден газопровод высокого давления, в зону отключения попали более четырёх тысяч жителей. Причиной инцидента стали буровые работы одной из частных организаций. Газовые котельные перевели на резервный вид топлива и приостановили подачу горячего водоснабжения.