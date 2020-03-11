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На Алтае спасатели устранили аварию на газопроводе
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РИА Новости

На Алтае спасатели устранили аварию на газопроводе

09:34 11.03.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
БАРНАУЛ, 11 мар - РИА Новости. Спасатели Республики Алтай завершили технические работы по устранению повреждения газопровода в ходе буровых работ в селе Майма и Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
"В селе Майма режим повышенной готовности снят, однако в Горно-Алтайске он продолжает действовать. Оперативные службы проводят постоянный мониторинг температурного режима на всех социально значимых объектах", - говорится в сообщении.
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Вечером 10 марта в селе Майма был поврежден газопровод высокого давления, в зону отключения попали более четырёх тысяч жителей. Причиной инцидента стали буровые работы одной из частных организаций. Газовые котельные перевели на резервный вид топлива и приостановили подачу горячего водоснабжения.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил в Горно-Алтайске и Майминском районе режим повышенной готовности.
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Олег ХорохординМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика АлтайПроисшествия
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