На Алтае спасатели устранили аварию на газопроводе

БАРНАУЛ, 11 мар - РИА Новости. Спасатели Республики Алтай завершили технические работы по устранению повреждения газопровода в ходе буровых работ в селе Майма и Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
"В селе Майма режим повышенной готовности снят, однако в Горно-Алтайске он продолжает действовать. Оперативные службы проводят постоянный мониторинг температурного режима на всех социально значимых объектах", - говорится в сообщении.
2 марта, 11:30В Пермском крае устранили крупную аварию на газопроводе
Вечером 10 марта в селе Майма был поврежден газопровод высокого давления, в зону отключения попали более четырёх тысяч жителей. Причиной инцидента стали буровые работы одной из частных организаций. Газовые котельные перевели на резервный вид топлива и приостановили подачу горячего водоснабжения.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил в Горно-Алтайске и Майминском районе режим повышенной готовности.