https://ria.ru/20221220/gazoprovod-1839999324.html
В Чувашии загорелся газ после утечки на подземном газопроводе
В Чувашии загорелся газ после утечки на подземном газопроводе - РИА Новости, 20.12.2022
В Чувашии загорелся газ после утечки на подземном газопроводе
На магистральном экспортном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии прогремел взрыв, сообщили в пресс-службе руководителя региона. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:38
2022-12-20T14:38
2022-12-20T17:52
происшествия
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — РИА Новости. На магистральном экспортном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии прогремел взрыв, сообщили в пресс-службе руководителя региона.Глава Калининского сельского поселения Ольга Смирнова сообщила РИА Новости, что в результате ЧП погибли три человека, один выжил."Это было страшнее, чем на видео. В деревне Ямбахтино к окнам подойти было невозможно — все горячее было. Взрыв был очень громкий. Сотрудники напугались — у нас школа и детсад рядом, они побежали туда — на случай, если эвакуировать придется. Слава богу, обошлось", — рассказала собеседница агентства.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС, ЧП произошло в 13:44 около деревни Ямбахтино Вурнарского района республики.В пресс-службе губернатора уточнили, что перед взрывом на газопроводе вела работы эксплуатирующая организация "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород".После сообщения о взрыве биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста, приблизившись к 1250 долларам за тысячу кубометров.Уренгой — Помары — Ужгород — это экспортный российский газопровод, по которому голубое топливо поступает из Сибири в Европу. Он пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита.
https://ria.ru/20221220/gazoprovod-1840026923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Чувашская Республика (Чувашия)
14:38 20.12.2022 (обновлено: 17:52 20.12.2022)
В Чувашии загорелся газ после утечки на подземном газопроводе
МЧС Чувашии сообщило о масштабном пожаре на газопроводе в Вурнарском районе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — РИА Новости. На магистральном экспортном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии прогремел взрыв, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Глава Калининского сельского поселения Ольга Смирнова сообщила РИА Новости, что в результате ЧП погибли три человека, один выжил.
"Это было страшнее, чем на видео. В деревне Ямбахтино к окнам подойти было невозможно — все горячее было. Взрыв был очень громкий. Сотрудники напугались — у нас школа и детсад рядом, они побежали туда — на случай, если эвакуировать придется. Слава богу, обошлось", — рассказала собеседница агентства.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС
, ЧП произошло в 13:44 около деревни Ямбахтино Вурнарского района республики.
"При производстве строительно-монтажных работ, возможно, ремонтных, пока еще выясняем, произошел взрыв газа. Сейчас аварийные службы выполняют все первоочередные мероприятия, потому что сразу же в моменте невозможно подойти к месту происшествия", — заявил глава Чувашии Олег Николаев на видео в своем Telegram-канале.
В пресс-службе губернатора уточнили, что перед взрывом на газопроводе вела работы эксплуатирующая организация "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром
Трансгаз Нижний Новгород".
После сообщения о взрыве биржевые цены на газ в Европе
ускорили темпы роста, приблизившись к 1250 долларам за тысячу кубометров.
Уренгой — Помары — Ужгород
— это экспортный российский газопровод, по которому голубое топливо поступает из Сибири в Европу. Он пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области
, и это единственная на сегодня точка входа газа из России
на Украину
для транзита.