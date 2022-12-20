https://ria.ru/20221220/gazoprovod-1839999324.html

В Чувашии загорелся газ после утечки на подземном газопроводе

В Чувашии загорелся газ после утечки на подземном газопроводе - РИА Новости, 20.12.2022

В Чувашии загорелся газ после утечки на подземном газопроводе

На магистральном экспортном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии прогремел взрыв, сообщили в пресс-службе руководителя региона. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:38

2022-12-20T14:38

2022-12-20T17:52

происшествия

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — РИА Новости. На магистральном экспортном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии прогремел взрыв, сообщили в пресс-службе руководителя региона.Глава Калининского сельского поселения Ольга Смирнова сообщила РИА Новости, что в результате ЧП погибли три человека, один выжил."Это было страшнее, чем на видео. В деревне Ямбахтино к окнам подойти было невозможно — все горячее было. Взрыв был очень громкий. Сотрудники напугались — у нас школа и детсад рядом, они побежали туда — на случай, если эвакуировать придется. Слава богу, обошлось", — рассказала собеседница агентства.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС, ЧП произошло в 13:44 около деревни Ямбахтино Вурнарского района республики.В пресс-службе губернатора уточнили, что перед взрывом на газопроводе вела работы эксплуатирующая организация "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород".После сообщения о взрыве биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста, приблизившись к 1250 долларам за тысячу кубометров.Уренгой — Помары — Ужгород — это экспортный российский газопровод, по которому голубое топливо поступает из Сибири в Европу. Он пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита.

https://ria.ru/20221220/gazoprovod-1840026923.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чувашская республика (чувашия)