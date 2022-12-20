15:25 20.12.2022 (обновлено: 16:48 20.12.2022)
Власти рассказали подробности о взрыве на газопроводе в Чувашии
Власти Чувашии сообщили о сильном пожаре после взрыва на газопроводе в Вурнарском районе
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Взрыв произошел на экспортном магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии, где до возгорания велись работы эксплуатирующей организацией, уточнили журналистам во вторник в пресс-службе главы региона.
По данным МЧС Чувашии, сигнал о ЧП на газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района поступил сегодня в 13.44, предварительная причина - утечка газа. Борьба с огнем продолжается — на опубликованных в соцсетях видео, предположительно, с места инцидента виден высокий столб пламени.
"Взрыв произошел на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород. До возгорания велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов "Газпром Трансгаз Нижний Новгород". Обстоятельства выясняются, предварительно, жертв и пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе главы республики.
Как уточнили в пресс-службе, глава Чувашии держит ситуацию на контроле, готовится оперативный доклад. Аварийные бригады газовой службы незамедлительно выехали на место происшествия.
Трубопровод, на котором произошел взрыв, — это экспортный российский газопровод, по которому "голубое топливо" транспортируется из Сибири в Европу. Уренгой - Помары - Ужгород пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу.
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