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Власти рассказали подробности о взрыве на газопроводе в Чувашии - РИА Новости, 20.12.2022
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Власти рассказали подробности о взрыве на газопроводе в Чувашии
Власти рассказали подробности о взрыве на газопроводе в Чувашии - РИА Новости, 20.12.2022
Власти рассказали подробности о взрыве на газопроводе в Чувашии
Взрыв произошел на экспортном магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии, где до возгорания велись работы эксплуатирующей организацией,... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:25
2022-12-20T16:48
происшествия
ужгород
европа
газпром
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Взрыв произошел на экспортном магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии, где до возгорания велись работы эксплуатирующей организацией, уточнили журналистам во вторник в пресс-службе главы региона. По данным МЧС Чувашии, сигнал о ЧП на газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района поступил сегодня в 13.44, предварительная причина - утечка газа. Борьба с огнем продолжается — на опубликованных в соцсетях видео, предположительно, с места инцидента виден высокий столб пламени. "Взрыв произошел на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород. До возгорания велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов "Газпром Трансгаз Нижний Новгород". Обстоятельства выясняются, предварительно, жертв и пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе главы республики. Как уточнили в пресс-службе, глава Чувашии держит ситуацию на контроле, готовится оперативный доклад. Аварийные бригады газовой службы незамедлительно выехали на место происшествия. Трубопровод, на котором произошел взрыв, — это экспортный российский газопровод, по которому "голубое топливо" транспортируется из Сибири в Европу. Уренгой - Помары - Ужгород пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу.
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ужгород
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происшествия, ужгород, европа, газпром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ужгород, Европа, Газпром, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:25 20.12.2022 (обновлено: 16:48 20.12.2022)
 
Власти рассказали подробности о взрыве на газопроводе в Чувашии

Власти Чувашии сообщили о сильном пожаре после взрыва на газопроводе в Вурнарском районе

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Взрыв произошел на экспортном магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии, где до возгорания велись работы эксплуатирующей организацией, уточнили журналистам во вторник в пресс-службе главы региона.
По данным МЧС Чувашии, сигнал о ЧП на газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района поступил сегодня в 13.44, предварительная причина - утечка газа. Борьба с огнем продолжается — на опубликованных в соцсетях видео, предположительно, с места инцидента виден высокий столб пламени.
"Взрыв произошел на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород. До возгорания велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов "Газпром Трансгаз Нижний Новгород". Обстоятельства выясняются, предварительно, жертв и пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе главы республики.
Как уточнили в пресс-службе, глава Чувашии держит ситуацию на контроле, готовится оперативный доклад. Аварийные бригады газовой службы незамедлительно выехали на место происшествия.
Трубопровод, на котором произошел взрыв, — это экспортный российский газопровод, по которому "голубое топливо" транспортируется из Сибири в Европу. Уренгой - Помары - Ужгород пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу.
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ПроисшествияУжгородЕвропаГазпромМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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