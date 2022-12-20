https://ria.ru/20221220/gazoprovod-1840015539.html

Власти рассказали подробности о взрыве на газопроводе в Чувашии

Власти рассказали подробности о взрыве на газопроводе в Чувашии - РИА Новости, 20.12.2022

Власти рассказали подробности о взрыве на газопроводе в Чувашии

Взрыв произошел на экспортном магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии, где до возгорания велись работы эксплуатирующей организацией,... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:25

2022-12-20T15:25

2022-12-20T16:48

происшествия

ужгород

европа

газпром

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Взрыв произошел на экспортном магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии, где до возгорания велись работы эксплуатирующей организацией, уточнили журналистам во вторник в пресс-службе главы региона. По данным МЧС Чувашии, сигнал о ЧП на газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района поступил сегодня в 13.44, предварительная причина - утечка газа. Борьба с огнем продолжается — на опубликованных в соцсетях видео, предположительно, с места инцидента виден высокий столб пламени. "Взрыв произошел на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород. До возгорания велись работы эксплуатирующей организацией "Заволжское линейное управление магистральных газопроводов "Газпром Трансгаз Нижний Новгород". Обстоятельства выясняются, предварительно, жертв и пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе главы республики. Как уточнили в пресс-службе, глава Чувашии держит ситуацию на контроле, готовится оперативный доклад. Аварийные бригады газовой службы незамедлительно выехали на место происшествия. Трубопровод, на котором произошел взрыв, — это экспортный российский газопровод, по которому "голубое топливо" транспортируется из Сибири в Европу. Уренгой - Помары - Ужгород пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России на Украину для транзита в Европу.

https://ria.ru/20221119/avarii-1832798359.html

ужгород

европа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ужгород, европа, газпром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)