В Пермском крае устранили крупную аварию на газопроводе

Вечером 25 февраля в Горнозаводском районе Пермского края на лупинге магистрального газопровода "Ямбург – Западная граница СССР" (Прогресс) произошел разрыв с возгоранием. Никто не пострадал. Компания сообщала, что газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме. Аварийные службы компании работали на ликвидации аварии.