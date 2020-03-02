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В Пермском крае устранили крупную аварию на газопроводе
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РИА Новости

В Пермском крае устранили крупную аварию на газопроводе

11:30 02.03.2020
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© РИА Новости / Андрей АрхиповКомпрессорная станция
Компрессорная станция
© РИА Новости / Андрей Архипов
Компрессорная станция. Архивное фото
УФА, 2 мар – РИА Новости. Специалисты устранили крупную аварию на газопроводе в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром трансгаз Чайковский".
Вечером 25 февраля в Горнозаводском районе Пермского края на лупинге магистрального газопровода "Ямбург – Западная граница СССР" (Прогресс) произошел разрыв с возгоранием. Никто не пострадал. Компания сообщала, что газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме. Аварийные службы компании работали на ликвидации аварии.
"Двадцать восьмого февраля завершились работы по восстановлению участка на лупинге магистрального газопровода "Ямбург - Западная граница", - сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью ООО "Газпром трансгаз Чайковский".
Сотрудник газовой службы
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ГазпромПермский крайГорнозаводский районПроисшествия
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