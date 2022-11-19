https://ria.ru/20221119/gazoprovod-1832787730.html

"Газпром Трансгаз": причиной аварии под Петербургом стал разрыв газопровода

"Газпром Трансгаз": причиной аварии под Петербургом стал разрыв газопровода - РИА Новости, 19.11.2022

"Газпром Трансгаз": причиной аварии под Петербургом стал разрыв газопровода

Разрыв газопровода стал причиной аварии в Ленинградской области, спасатели продолжают тушение пожара, сообщили в компании "Газпром трансгаз Санкт-Петербург". РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T18:24

2022-11-19T18:24

2022-11-19T19:00

санкт-петербург

газпром

происшествия

всеволожский район

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832778249_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_685ccd9ba538fbc05cba62888c1eb80e.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Разрыв газопровода стал причиной аварии в Ленинградской области, спасатели продолжают тушение пожара, сообщили в компании "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"."Сегодня в 15:32 по московскому времени во Всеволожском районе ориентировочно на 782 км произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград" с возгоранием. Пострадавших нет", — говорится в заявлении.Отмечается, что участок, где произошло ЧП, был оперативно отключен, аварийная бригада ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" направилась к месту разрыва.Как уточнили в экстренных службах, к 18:19 открытое горение на трубопроводе удалось ликвидировать.Крупный пожар во Всеволжском районе Ленинградской области разгорелся после взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. В МЧС сообщили, что причиной ЧП могла стать разгерметизация. По предварительным данным, пострадавших и угрозы населенным пунктам нет. Прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20221118/pozhar-1832447434.html

https://ria.ru/20221117/pozhar-1832237590.html

санкт-петербург

всеволожский район

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столб огня в небе над Ленобластью: взрыв на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево Столб огня в небе над Ленобластью: взрыв на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево 2022-11-19T18:24 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

санкт-петербург, газпром, происшествия, всеволожский район, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)