https://ria.ru/20221119/gazoprovod-1832787730.html
"Газпром Трансгаз": причиной аварии под Петербургом стал разрыв газопровода
"Газпром Трансгаз": причиной аварии под Петербургом стал разрыв газопровода - РИА Новости, 19.11.2022
"Газпром Трансгаз": причиной аварии под Петербургом стал разрыв газопровода
Разрыв газопровода стал причиной аварии в Ленинградской области, спасатели продолжают тушение пожара, сообщили в компании "Газпром трансгаз Санкт-Петербург". РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T18:24
2022-11-19T18:24
2022-11-19T19:00
санкт-петербург
газпром
происшествия
всеволожский район
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Разрыв газопровода стал причиной аварии в Ленинградской области, спасатели продолжают тушение пожара, сообщили в компании "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"."Сегодня в 15:32 по московскому времени во Всеволожском районе ориентировочно на 782 км произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград" с возгоранием. Пострадавших нет", — говорится в заявлении.Отмечается, что участок, где произошло ЧП, был оперативно отключен, аварийная бригада ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" направилась к месту разрыва.Как уточнили в экстренных службах, к 18:19 открытое горение на трубопроводе удалось ликвидировать.Крупный пожар во Всеволжском районе Ленинградской области разгорелся после взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. В МЧС сообщили, что причиной ЧП могла стать разгерметизация. По предварительным данным, пострадавших и угрозы населенным пунктам нет. Прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20221118/pozhar-1832447434.html
https://ria.ru/20221117/pozhar-1832237590.html
санкт-петербург
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Столб огня в небе над Ленобластью: взрыв на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево
Столб огня в небе над Ленобластью: взрыв на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево
2022-11-19T18:24
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PT0M34S
РИА Новости
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санкт-петербург, газпром, происшествия, всеволожский район, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Санкт-Петербург, Газпром, Происшествия, Всеволожский район, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:24 19.11.2022 (обновлено: 19:00 19.11.2022)
"Газпром Трансгаз": причиной аварии под Петербургом стал разрыв газопровода
"Газпром Трансгаз" назвал разрыв трубопровода причиной аварии в Ленинградской области