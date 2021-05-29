https://ria.ru/20210529/gazoprovod-1734691633.html

На газопроводе в Саратовской области устранили аварию

На газопроводе в Саратовской области устранили аварию - РИА Новости, 29.05.2021

На газопроводе в Саратовской области устранили аварию

Все аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе в Новоузенском районе Саратовской области в ночь на субботу полностью завершены, сообщили РИА РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T03:55

2021-05-29T03:55

2021-05-29T03:55

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Все аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе в Новоузенском районе Саратовской области в ночь на субботу полностью завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 2.00 (1.00 мск) 29 мая ремонтно-восстановительные работы завершены", - сказала собеседница агентства.Участок газопровода ООО "Газпром трансгаз Саратов" загорелся в четверг возле села Куриловка в Новоузенском районе. В 01.25 мск пятницы открытое горение ликвидировали. Прокуратура региона ранее сообщила, что во время ремонта на газопроводе произошел взрыв, в результате которого трое рабочих получили ожоги.В пресс-службе "Газпром трансгаз Саратов" сообщили, возгорание на газопроводе было оперативно локализовано, инцидент не привел к нарушению газоснабжения населения. По данным компании, при проведении работ по внутритрубной дефектоскопии на участке газопровода "Средняя Азия - Центр - 2" произошла разгерметизация мобильной временной камеры приема диагностического устройства, что привело к возгоранию газа. В экстренных службах пояснили РИА Новости, в результате возгорания на газопроводе диаметром 1400 миллиметров технологический процесс не был нарушен, поскольку транспортировка газа продолжилась по резервной схеме.

https://ria.ru/20210306/pozhar-1600228716.html

саратовская область

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саратовская область, происшествия