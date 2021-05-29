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На газопроводе в Саратовской области устранили аварию
На газопроводе в Саратовской области устранили аварию - РИА Новости, 29.05.2021
На газопроводе в Саратовской области устранили аварию
Все аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе в Новоузенском районе Саратовской области в ночь на субботу полностью завершены, сообщили РИА РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T03:55
2021-05-29T03:55
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Все аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе в Новоузенском районе Саратовской области в ночь на субботу полностью завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 2.00 (1.00 мск) 29 мая ремонтно-восстановительные работы завершены", - сказала собеседница агентства.Участок газопровода ООО "Газпром трансгаз Саратов" загорелся в четверг возле села Куриловка в Новоузенском районе. В 01.25 мск пятницы открытое горение ликвидировали. Прокуратура региона ранее сообщила, что во время ремонта на газопроводе произошел взрыв, в результате которого трое рабочих получили ожоги.В пресс-службе "Газпром трансгаз Саратов" сообщили, возгорание на газопроводе было оперативно локализовано, инцидент не привел к нарушению газоснабжения населения. По данным компании, при проведении работ по внутритрубной дефектоскопии на участке газопровода "Средняя Азия - Центр - 2" произошла разгерметизация мобильной временной камеры приема диагностического устройства, что привело к возгоранию газа. В экстренных службах пояснили РИА Новости, в результате возгорания на газопроводе диаметром 1400 миллиметров технологический процесс не был нарушен, поскольку транспортировка газа продолжилась по резервной схеме.
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саратовская область, происшествия

На газопроводе в Саратовской области устранили аварию

03:55 29.05.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВозгорание на участке магистрального газопровода в населенном пункте Куриловка Новоузенского района Саратовской области
Возгорание на участке магистрального газопровода в населенном пункте Куриловка Новоузенского района Саратовской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Все аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе в Новоузенском районе Саратовской области в ночь на субботу полностью завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 2.00 (1.00 мск) 29 мая ремонтно-восстановительные работы завершены", - сказала собеседница агентства.
Участок газопровода ООО "Газпром трансгаз Саратов" загорелся в четверг возле села Куриловка в Новоузенском районе. В 01.25 мск пятницы открытое горение ликвидировали. Прокуратура региона ранее сообщила, что во время ремонта на газопроводе произошел взрыв, в результате которого трое рабочих получили ожоги.
В пресс-службе "Газпром трансгаз Саратов" сообщили, возгорание на газопроводе было оперативно локализовано, инцидент не привел к нарушению газоснабжения населения. По данным компании, при проведении работ по внутритрубной дефектоскопии на участке газопровода "Средняя Азия - Центр - 2" произошла разгерметизация мобильной временной камеры приема диагностического устройства, что привело к возгоранию газа. В экстренных службах пояснили РИА Новости, в результате возгорания на газопроводе диаметром 1400 миллиметров технологический процесс не был нарушен, поскольку транспортировка газа продолжилась по резервной схеме.
Сотрудники полиции и МЧС - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 20:22
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