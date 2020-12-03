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В Свердловской области после разгерметизации загорелся газопровод
В Свердловской области после разгерметизации загорелся газопровод
Разгерметизация газопровода с последующим возгоранием произошла в Свердловской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T02:50
2020-12-03T05:11
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Разгерметизация газопровода с последующим возгоранием произошла в Свердловской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Специалисты "Газпром трансгаз Югорск" отключили поврежденный участок. Сейчас, по данным МЧС, авария локализована, происходит выгорание остаточного газа, которое контролируют пожарные. Отключения потребителей от газоснабжения и возгорания лесного массива нет.Для ликвидации последствий к месту происшествия направлена аварийная бригада газовиков.
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свердловская область, происшествия

В Свердловской области после разгерметизации загорелся газопровод

02:50 03.12.2020 (обновлено: 05:11 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Разгерметизация газопровода с последующим возгоранием произошла в Свердловской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В 2.50 (00.50 мск) поступило сообщение о разгерметизации подземного магистрального газопровода "Игрим-Серов-Нижний Тагил" диаметром 1000 миллиметров на территории Новолялинского городского округа с последующим возгоранием. Авария произошла в лесной зоне, вне территории населённого пункта , в двух километрах от поселка Красный Яр. Опасности для населения и окружающей среды нет", - говорится в сообщении.
Специалисты "Газпром трансгаз Югорск" отключили поврежденный участок. Сейчас, по данным МЧС, авария локализована, происходит выгорание остаточного газа, которое контролируют пожарные. Отключения потребителей от газоснабжения и возгорания лесного массива нет.
Для ликвидации последствий к месту происшествия направлена аварийная бригада газовиков.
Дежурная часть МЧС в Тамбове - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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