В Свердловской области после разгерметизации загорелся газопровод

"В 2.50 (00.50 мск) поступило сообщение о разгерметизации подземного магистрального газопровода "Игрим-Серов-Нижний Тагил" диаметром 1000 миллиметров на территории Новолялинского городского округа с последующим возгоранием. Авария произошла в лесной зоне, вне территории населённого пункта , в двух километрах от поселка Красный Яр. Опасности для населения и окружающей среды нет", - говорится в сообщении.