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В Якутске перекрыли улицу из-за утечки на газопроводе
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РИА Новости

В Якутске перекрыли улицу из-за утечки на газопроводе

08:57 03.03.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРемонт дороги
Ремонт дороги
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ремонт дороги. Архивное фото
ЯКУТСК, 3 мар - РИА Новости. Ремонтники перекрыли улицу в городе Якутске из-за утечки на газопроводе высокого давления, проложенном 60 лет назад, сообщается на официальной странице АО "Сахатранснефтегаз" в Instagram.
Как отметили в газоснабжающей компании, в понедельник на улице Лермонтова, одной из самых протяженных в Якутске, произошла утечка на газопроводе высокого давления, диаметром 159 миллиметров.
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"Утечка на газопроводе высокого давления станет причиной перекрытия улицы Лермонтова в Якутске от перекрестка с улицей Октябрьская до Вилюйского переулка. Управление газораспределительных сетей АО "Сахатранснефтегаз" приступит к ремонтно-восстановительным работам 3 марта с 9.00 утра (местного времени)", - говорится в сообщении.
По информации "Сахатранснефтегаз", этот газопровод был проложен еще в первые годы газификации Якутска в конце 1960-х годов. Газ поставляется в котельные, которые снабжают теплом множество коммунально-бытовых и жилых объектов: 103 квартал, Крестьянский рынок, плавательный бассейн "Чолбон", ТЦ "Айсберг", стадион "Туймаада" и другое.
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"Особую сложность представляет задача по установлению места утечки – газопровод проходит под полотном дороги, а выход газа на поверхность проходит через трещины в мерзлом грунте. Поэтому пока что невозможно спрогнозировать хотя бы приблизительное время окончания аварийно-восстановительных работ", - добавили в компании.
Автовладельцам Якутска рекомендовано отнестись к ситуации с пониманием и по возможности выстраивать свой маршрут с учетом аварийно-восстановительных работ во избежание пробок.
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