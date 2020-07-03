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В Самарской области проводят проверку после повреждения газопровода
Прокуратура проводит проверку из-за повреждения газопровода рядом с поселком в Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T09:07
олег бойко
волжский район
самарская область
происшествия
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волжский район
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олег бойко, волжский район, самарская область, происшествия

В Самарской области проводят проверку после повреждения газопровода

09:07 03.07.2020
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Вентиль
© РИА Новости / Стрингер
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Вентиль. Архивное фото
САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку из-за повреждения газопровода рядом с поселком в Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.
В четверг в 16.25 спасателям поступило сообщение о том, что во время земляных работ аварийной бригадой Нефтегорского газоперерабатывающего завода была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 миллиметров, располагающаяся километром южнее населенного пункта Верхняя Подстепновка в Волжском районе. Прибывшие на место спасатели установили, что происходит выход газа в районе поселка, где проживают 1,6 тысячи человек. Была объявлена эвакуация, по уточненным данным ГУМЧС, всего было эвакуировано 1485 человек. Специалисты проводят отжиг газа в двух технологических колодцах.
"По поручению прокурора Самарской области Сергея Берижицкого организована проверка в связи с повреждением на газопроводе низкого давления в километре от села Верхняя Подстепновка Волжского района", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на месте происшествия работает заместитель прокурора региона Алексей Павлов, по результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.
Автомобиль МЧС
07:20
Под Самарой эвакуировали жителей поселка из-за повреждения газопровода
Как сообщил в пятницу журналистам начальник ГУМЧС по Самарской области Олег Бойко, на момент аварии в поврежденном участке находилось 550 тонн газа, по состоянию на 6.00 (5.00 мск) осталось 90 тонн газа. "К 14.00 (13.00 мск) пятницы ожидаем полный выход продукта из поврежденного участка, после чего предприятие готово приступить к ликвидации места аварии", - сказал Бойко, отметив, что угрозы взрыва и остановки предприятия нет.
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что из-за работ на газопроводе ограничено движение транспорта по Южному шоссе от улицы Утевская до Стромиловского шоссе. По данным ведомства, предельно допустимая концентрация газа на месте повреждения незаконной врезки в газопровод не превышена, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
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Олег БойкоВолжский районСамарская областьПроисшествия
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