В Самарской области проводят проверку после повреждения газопровода

"По поручению прокурора Самарской области Сергея Берижицкого организована проверка в связи с повреждением на газопроводе низкого давления в километре от села Верхняя Подстепновка Волжского района", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте происшествия работает заместитель прокурора региона Алексей Павлов, по результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что из-за работ на газопроводе ограничено движение транспорта по Южному шоссе от улицы Утевская до Стромиловского шоссе. По данным ведомства, предельно допустимая концентрация газа на месте повреждения незаконной врезки в газопровод не превышена, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.