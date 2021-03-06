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На Оби под Нижневартовском произошел пожар после аварии на газопроводе
На Оби под Нижневартовском произошел пожар после аварии на газопроводе
В акватории Оби под Нижневартовском произошел пожар, предположительно, из-за аварии на подводном продуктопроводе, написала глава Росприроднадзора Светлана... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-06T20:22
2021-03-06T20:22
2021-03-07T01:11
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
нижневартовск
обь
происшествия
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В акватории Оби под Нижневартовском произошел пожар, предположительно, из-за аварии на подводном продуктопроводе, написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Instagram.Она подчеркнула, что ведомство следит за ситуацией, в ближайшее время на место аварии приедут инспекторы, чтобы установить причины и оценить вред экологии.По данным компании "СибурТюменьГаз", возгорание локализовали, от места ЧП до ближайшего населенного пункта около 44 километров, рисков для населения и окружающей среды нет.Источник РИА Новости в экстренных службах добавил, что, по предварительной информации, в результате инцидента один человек получил ожоги, госпитализация ему не понадобилась.В свою очередь, глава Природнадзора ХМАО Сергей Пикунов, отвечая на вопрос о возможном нефтеразливе, заявил РИА Новости, что "событие есть", но оно не входит в компетенцию его ведомства, так как речь идет о "федеральном объекте".
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светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), нижневартовск, обь, происшествия
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
В акватории Оби под Нижневартовском произошел пожар, предположительно, из-за аварии на подводном продуктопроводе, написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова
в Instagram
.
Она подчеркнула, что ведомство следит за ситуацией, в ближайшее время на место аварии приедут инспекторы, чтобы установить причины и оценить вред экологии.
По данным компании "СибурТюменьГаз", возгорание локализовали, от места ЧП до ближайшего населенного пункта около 44 километров, рисков для населения и окружающей среды нет.
Источник РИА Новости в экстренных службах добавил, что, по предварительной информации, в результате инцидента один человек получил ожоги, госпитализация ему не понадобилась.
В свою очередь, глава Природнадзора ХМАО Сергей Пикунов, отвечая на вопрос о возможном нефтеразливе, заявил РИА Новости, что "событие есть", но оно не входит в компетенцию его ведомства, так как речь идет о "федеральном объекте".