https://ria.ru/20210306/pozhar-1600228716.html

На Оби под Нижневартовском произошел пожар после аварии на газопроводе

На Оби под Нижневартовском произошел пожар после аварии на газопроводе

В акватории Оби под Нижневартовском произошел пожар, предположительно, из-за аварии на подводном продуктопроводе, написала глава Росприроднадзора Светлана... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-06T20:22

2021-03-06T20:22

2021-03-07T01:11

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

нижневартовск

обь

происшествия

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В акватории Оби под Нижневартовском произошел пожар, предположительно, из-за аварии на подводном продуктопроводе, написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Instagram.Она подчеркнула, что ведомство следит за ситуацией, в ближайшее время на место аварии приедут инспекторы, чтобы установить причины и оценить вред экологии.По данным компании "СибурТюменьГаз", возгорание локализовали, от места ЧП до ближайшего населенного пункта около 44 километров, рисков для населения и окружающей среды нет.Источник РИА Новости в экстренных службах добавил, что, по предварительной информации, в результате инцидента один человек получил ожоги, госпитализация ему не понадобилась.В свою очередь, глава Природнадзора ХМАО Сергей Пикунов, отвечая на вопрос о возможном нефтеразливе, заявил РИА Новости, что "событие есть", но оно не входит в компетенцию его ведомства, так как речь идет о "федеральном объекте".

https://ria.ru/20210226/pozhar-1599045011.html

нижневартовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), нижневартовск, обь, происшествия