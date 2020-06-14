В Омске начали подключение жилых домов после аварии на газопроводе

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу из-за попадания молнии в трубопровод загорелся газопровод в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградской и 2-й Солнечной. Без газа остались более 66 тысяч жителей - это четверть всего населения левого берега Омска. Аварийно-восстановительные работы на месте пожара завершили в субботу.