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В Омске начали подключение жилых домов после аварии на газопроводе
2020-06-14T08:33
омск
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омск, происшествия

В Омске начали подключение жилых домов после аварии на газопроводе

08:33 14.06.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты
© РИА Новости / Павел Лисицын
Конфорка газовой плиты. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости. Специалисты "Омскгоргаза" в воскресенье начали подключение к газоснабжению после аварии жилых домов в левобережье Омска, работу планируют завершить до конца дня, сообщает горадминистрация.
Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу из-за попадания молнии в трубопровод загорелся газопровод в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградской и 2-й Солнечной. Без газа остались более 66 тысяч жителей - это четверть всего населения левого берега Омска. Аварийно-восстановительные работы на месте пожара завершили в субботу.
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"По данным оперативного штаба, организованного по поручению мэра Омска, 14 июня с 08.00 (05.00 мск) специалисты АО "Омскгоргаз" начали подключение жилых домов Левобережья к газоснабжению. Работы планируется завершить сегодня. Задействовано 200 человек", - говорится в сообщении.
В мэрии уточнили, что все предприятия с непрерывным циклом работы были подключены к газоснабжению еще в субботу.
По уточненным данным горадминистрации, в результате аварии от газоснабжения были отключены 1 тысяча многоквартирных домов, 6200 домов частного сектора, 36 предприятий различных форм собственности и четыре котельных.
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