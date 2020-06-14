https://ria.ru/20200614/1572900829.html
В Омске начали подключение жилых домов после аварии на газопроводе
2020-06-14T08:33
2020-06-14T08:33
омск
происшествия
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омск, происшествия
НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости.
Специалисты "Омскгоргаза" в воскресенье начали подключение к газоснабжению после аварии жилых домов в левобережье Омска
, работу планируют завершить до конца дня, сообщает горадминистрация.
Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу из-за попадания молнии в трубопровод загорелся газопровод в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградской и 2-й Солнечной. Без газа остались более 66 тысяч жителей - это четверть всего населения левого берега Омска. Аварийно-восстановительные работы на месте пожара завершили в субботу.
"По данным оперативного штаба, организованного по поручению мэра Омска, 14 июня с 08.00 (05.00 мск) специалисты АО "Омскгоргаз" начали подключение жилых домов Левобережья к газоснабжению. Работы планируется завершить сегодня. Задействовано 200 человек", - говорится в сообщении.
В мэрии уточнили, что все предприятия с непрерывным циклом работы были подключены к газоснабжению еще в субботу.
По уточненным данным горадминистрации, в результате аварии от газоснабжения были отключены 1 тысяча многоквартирных домов, 6200 домов частного сектора, 36 предприятий различных форм собственности и четыре котельных.