https://ria.ru/20221102/gazoprovod-1828613069.html

В Санкт-Петербурге авария на газопроводе повредила более 30 машин

В Санкт-Петербурге авария на газопроводе повредила более 30 машин - РИА Новости, 02.11.2022

В Санкт-Петербурге авария на газопроводе повредила более 30 машин

Авария на подземном газопроводе в Санкт-Петербурге привела к повреждению более 30 припаркованных автомобилей, сообщил городской главк СК РФ в среду. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:57

2022-11-02T11:57

2022-11-02T11:57

происшествия

санкт-петербург

россия

колпинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Авария на подземном газопроводе в Санкт-Петербурге привела к повреждению более 30 припаркованных автомобилей, сообщил городской главк СК РФ в среду.Инцидент произошел в понедельник вечером в Колпинском районе Петербурга в районе ЖК "Новое Колпино": как сообщали РИА Новости в компании "ПетербургГаз", из-за разгерметизации подземного газопровода там произошел хлопок газа, но обошлось без постадавших.В экстренных службах агентству рассказывали, что из-за аварии в 150 метрах от жилых домов образовалась воронка диаметром 15 метров.Как информирует следственное управление, в результате аварии оказались повреждены "более 30 припаркованных автомобилей". Сумма ущерба устанавливается.Само ЧП, по данным Следственного комитета, произошло в ходе ремонтных работ – с заполненного сжатым воздухом подземного газопровода сорвало заглушку, что привело к выбросу газа без горения на соседней нитке."Следственным отделом по Колпинскому району… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221102/bitum-1828609367.html

https://ria.ru/20221102/vozgoranie-1828551962.html

санкт-петербург

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колпинский район

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происшествия, санкт-петербург, россия, колпинский район, следственный комитет россии (ск рф)