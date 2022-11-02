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В Санкт-Петербурге авария на газопроводе повредила более 30 машин - РИА Новости, 02.11.2022
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В Санкт-Петербурге авария на газопроводе повредила более 30 машин
В Санкт-Петербурге авария на газопроводе повредила более 30 машин - РИА Новости, 02.11.2022
В Санкт-Петербурге авария на газопроводе повредила более 30 машин
Авария на подземном газопроводе в Санкт-Петербурге привела к повреждению более 30 припаркованных автомобилей, сообщил городской главк СК РФ в среду. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:57
2022-11-02T11:57
происшествия
санкт-петербург
россия
колпинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Авария на подземном газопроводе в Санкт-Петербурге привела к повреждению более 30 припаркованных автомобилей, сообщил городской главк СК РФ в среду.Инцидент произошел в понедельник вечером в Колпинском районе Петербурга в районе ЖК "Новое Колпино": как сообщали РИА Новости в компании "ПетербургГаз", из-за разгерметизации подземного газопровода там произошел хлопок газа, но обошлось без постадавших.В экстренных службах агентству рассказывали, что из-за аварии в 150 метрах от жилых домов образовалась воронка диаметром 15 метров.Как информирует следственное управление, в результате аварии оказались повреждены "более 30 припаркованных автомобилей". Сумма ущерба устанавливается.Само ЧП, по данным Следственного комитета, произошло в ходе ремонтных работ – с заполненного сжатым воздухом подземного газопровода сорвало заглушку, что привело к выбросу газа без горения на соседней нитке."Следственным отделом по Колпинскому району… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении.
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санкт-петербург
россия
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происшествия, санкт-петербург, россия, колпинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Колпинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
11:57 02.11.2022
 
В Санкт-Петербурге авария на газопроводе повредила более 30 машин

В Петербурге авария на газопроводе повредила более 30 машин, сумма ущерба устанавливается

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Авария на подземном газопроводе в Санкт-Петербурге привела к повреждению более 30 припаркованных автомобилей, сообщил городской главк СК РФ в среду.
Инцидент произошел в понедельник вечером в Колпинском районе Петербурга в районе ЖК "Новое Колпино": как сообщали РИА Новости в компании "ПетербургГаз", из-за разгерметизации подземного газопровода там произошел хлопок газа, но обошлось без постадавших.
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В экстренных службах агентству рассказывали, что из-за аварии в 150 метрах от жилых домов образовалась воронка диаметром 15 метров.
Как информирует следственное управление, в результате аварии оказались повреждены "более 30 припаркованных автомобилей". Сумма ущерба устанавливается.
Само ЧП, по данным Следственного комитета, произошло в ходе ремонтных работ – с заполненного сжатым воздухом подземного газопровода сорвало заглушку, что привело к выбросу газа без горения на соседней нитке.
"Следственным отделом по Колпинскому району… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении.
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