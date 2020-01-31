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В Дагестане восстановили газоснабжение после аварии на газопроводе
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РИА Новости

В Дагестане восстановили газоснабжение после аварии на газопроводе

17:49 31.01.2020
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© РИА Новости / Андрей Варенков / Перейти в фотобанкСотрудник газовой службы
Сотрудник газовой службы
© РИА Новости / Андрей Варенков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Газоснабжение около 15,5 тысячи абонентов в городе Хасавюрте, а также в селах Карланюрт и Покровское в Дагестане, полностью восстановлено, сообщается в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.
Ранее в пятницу САЦ сообщил о приостановке газоснабжения этих абонентов из-за повреждения на межпоселковом газопроводе. Газопровод принадлежит и обслуживается ОАО "Даггаз" (ДЗО АО "Газпром газораспределение").
"В 16.05 аварийно-восстановительные работы завершены. В 17.00 газоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - говорится в документе.
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Новости - НедвижимостьДаггазМинистерство энергетики РФХасавюртДагестанПроисшествия
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