В Дагестане восстановили газоснабжение после аварии на газопроводе

Ранее в пятницу САЦ сообщил о приостановке газоснабжения этих абонентов из-за повреждения на межпоселковом газопроводе. Газопровод принадлежит и обслуживается ОАО "Даггаз" (ДЗО АО "Газпром газораспределение").