В Дагестане восстановили газоснабжение после аварии на газопроводе

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Газоснабжение около 15,5 тысячи абонентов в городе Хасавюрте, а также в селах Карланюрт и Покровское в Дагестане, полностью восстановлено, сообщается в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.
Ранее в пятницу САЦ сообщил о приостановке газоснабжения этих абонентов из-за повреждения на межпоселковом газопроводе. Газопровод принадлежит и обслуживается ОАО "Даггаз" (ДЗО АО "Газпром газораспределение").
"В 16.05 аварийно-восстановительные работы завершены. В 17.00 газоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - говорится в документе.