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В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа - РИА Новости, 24.08.2021
В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
Селевой поток повредил газопровод в Левашинском районе Дагестана, без газа остались более 4,5 тысячи человек, сообщает главное управление МЧС РФ по республике. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T04:35
2021-08-24T04:35
происшествия
левашинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Селевой поток повредил газопровод в Левашинском районе Дагестана, без газа остались более 4,5 тысячи человек, сообщает главное управление МЧС РФ по республике."В результате выпадения обильных ливневых дождей в Левашинском районе Республики Дагестан селевым потоком снесены опоры межпоселкового газопровода высокого давления... Без газа временно остались 950 домов с населением 4650 человек ... в селах Арши, Куппа, Телягу, Буртани", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Аварийно-восстановительные работы запланированы на утро вторника, до этого времени население будет использовать остаточный в газопроводе газ, добавили в ведомстве.Ранее региональный главк МЧС сообщал, что селевой поток в Левашинском районе унес автомобиль с двумя людьми в реку, их ищут спасатели.
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происшествия, левашинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, россия
04:35 24.08.2021
 
В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа

В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа из-за повреждений, вызванных селевым потоком

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Селевой поток повредил газопровод в Левашинском районе Дагестана, без газа остались более 4,5 тысячи человек, сообщает главное управление МЧС РФ по республике.
"В результате выпадения обильных ливневых дождей в Левашинском районе Республики Дагестан селевым потоком снесены опоры межпоселкового газопровода высокого давления... Без газа временно остались 950 домов с населением 4650 человек ... в селах Арши, Куппа, Телягу, Буртани", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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В результате взрыва газа на месторождении на Ямале погибли трое рабочих
Аварийно-восстановительные работы запланированы на утро вторника, до этого времени население будет использовать остаточный в газопроводе газ, добавили в ведомстве.
Ранее региональный главк МЧС сообщал, что селевой поток в Левашинском районе унес автомобиль с двумя людьми в реку, их ищут спасатели.
 
ПроисшествияЛевашинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика ДагестанРоссия
 
 
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