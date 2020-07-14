Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574351886.html
Открытое горение на подземном газопроводе под Волгоградом ликвидировали
Открытое горение на подземном газопроводе в Волгоградской области ликвидировано, сообщил региональный главк МЧС в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:46
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
котельниковский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_9f9f3242a5b3133371485f0c070ceacd.jpg
https://ria.ru/20200714/1574309213.html
волгоградская область
котельниковский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_9f9f3242a5b3133371485f0c070ceacd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c942aa0ad48460cef56a674e6e8336b7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_120:0:2168:2048_1400x0_80_0_0_0794cce9a70efd43abdd0945da9f6fa3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, котельниковский район, происшествия

Открытое горение на подземном газопроводе под Волгоградом ликвидировали

18:46 14.07.2020
56
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 14 июл – РИА Новости. Открытое горение на подземном газопроводе в Волгоградской области ликвидировано, сообщил региональный главк МЧС в своем Telegram-канале.
"Ликвидация открытого горения в 18.11", - сообщило ведомство.
Ранее сообщалось, что около 15.00 по местному времени (14.00 мск) поступило сообщение о возгорании на ответвлении магистрального газопровода "Починки - Изобильное" в Котельниковском районе. Горение происходило под землей очагами, общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. По информации МЧС, пострадавших нет.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Вчера, 06:38
В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
100000
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волгоградская областьКотельниковский районПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии
Дело двух инструкторов о гибели детей на Сямозере вернули в суд
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Саратовской области во время сильного ветра пострадали четыре человека
Полиция
В Ялте пропал семилетний мальчик
Молоток судьи
Мужчина, разгромивший военный мемориал в Подмосковье, получил штраф
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Саратовской области во время очистки выгребной ямы погибли три человека
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу бизнесмена Бойко-Великого на его арест
Владелец парка львов Тайган Олег Зубков
Владелец парка "Тайган" прокомментировал решение суда о штрафе
Сотрудник МЧС во время тушения пожара в складском помещении
В Челябинске загорелся ангар с древесиной
Лесные пожары на Камчатке
В Югре ввели режим ЧС в лесах из-за природных пожаров
Участники движения Новое величие на заседании Люблинского районного суда города Москвы
Фигурантам дела "Нового величия" убрали одну статью
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Видео с предложением полицейскому денег от Ефремова приобщили к делу
Пожар в Самаре
Площадь пожара на складе в Самаре уменьшилась
Водяной вихрь: смерч поднялся над морем в Сочи
Крупный смерч на сочинском побережье попал на видео
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
В интернате в Саратовской области 122 человека переболели COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:06В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
Лента новостейМолния