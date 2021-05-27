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Число пострадавших от взрыва на газопроводе под Саратовом выросло до трех
Число пострадавших от взрыва на газопроводе под Саратовом выросло до трех - РИА Новости, 27.05.2021
Число пострадавших от взрыва на газопроводе под Саратовом выросло до трех
Число пострадавших при взрыве на магистральном газопроводе в Новоузенском районе Саратовской области увеличилось до трех, прокуратура начала проверку, сообщило... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T19:30
2021-05-27T19:30
россия
газпром
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пострадавших при взрыве на магистральном газопроводе в Новоузенском районе Саратовской области увеличилось до трех, прокуратура начала проверку, сообщило надзорное ведомство региона в Instagram.Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что один человек пострадал в результате возгорания участка газопровода ООО "Газпром трансгаз Саратов" в поле у села Куриловка в Новоузенском районе, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет. Представитель экстренных служб уточнил РИА Новости, что высота огня на магистральном газопроводе "Средняя Азия-Центр" достигает 25 метров, газ будет выгорать до утра пятницы."Прокуратура Новоузенского района организовала проверку по факту взрыва газопровода. Так, сегодня, 27 мая 2021 года, приблизительно в 17.00 (16.00 мск) в 1 километре севернее села Куриловка Новоузенского района при проведении ремонтных работ на газопроводе произошел взрыв. В результате происшествия пострадали трое рабочих", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры, один из пострадавших получил ожоги 5% кожных покровов, двое - по 1%, все госпитализированы."В настоящее время в тушении возникшего пожара принимают участие 50 человек и 20 единиц спецтехники. Для координаций действий заинтересованных ведомств на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Новоузенского района Александр Вдовенко. Ситуация находится в прокуратуре на контроле", - отмечается в сообщении.
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россия, газпром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, происшествия

Число пострадавших от взрыва на газопроводе под Саратовом выросло до трех

19:30 27.05.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВозгорание на участке магистрального газопровода в населенном пункте Куриловка Новоузенского района Саратовской области
Возгорание на участке магистрального газопровода в населенном пункте Куриловка Новоузенского района Саратовской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пострадавших при взрыве на магистральном газопроводе в Новоузенском районе Саратовской области увеличилось до трех, прокуратура начала проверку, сообщило надзорное ведомство региона в Instagram.
Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что один человек пострадал в результате возгорания участка газопровода ООО "Газпром трансгаз Саратов" в поле у села Куриловка в Новоузенском районе, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет. Представитель экстренных служб уточнил РИА Новости, что высота огня на магистральном газопроводе "Средняя Азия-Центр" достигает 25 метров, газ будет выгорать до утра пятницы.
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"Прокуратура Новоузенского района организовала проверку по факту взрыва газопровода. Так, сегодня, 27 мая 2021 года, приблизительно в 17.00 (16.00 мск) в 1 километре севернее села Куриловка Новоузенского района при проведении ремонтных работ на газопроводе произошел взрыв. В результате происшествия пострадали трое рабочих", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры, один из пострадавших получил ожоги 5% кожных покровов, двое - по 1%, все госпитализированы.
"В настоящее время в тушении возникшего пожара принимают участие 50 человек и 20 единиц спецтехники. Для координаций действий заинтересованных ведомств на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Новоузенского района Александр Вдовенко. Ситуация находится в прокуратуре на контроле", - отмечается в сообщении.
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РоссияГазпромМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Саратовская областьПроисшествия
 
 
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