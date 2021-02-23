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На газопроводе в Оренбургской области произошел взрыв
На газопроводе в Оренбургской области произошел взрыв
На федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области произошел взрыв из-за утечки газа, сообщило правительство региона. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T10:44
2021-02-23T10:44
2021-02-23T13:03
денис паслер
оренбургская область
происшествия
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УФА, 23 фев — РИА Новости. На федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области произошел взрыв из-за утечки газа, сообщило правительство региона.Инцидент случился неподалеку от села Мухраново Илекского района. Возгорание ликвидировали, пострадавших нет.По предварительным данным, газопровод принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".В Минэнерго ранее сообщали, что на время аварии оператор прекратил транзит газа в Казахстан.На месте ЧП работают региональные службы, специалисты Минприроды области, ремонтные бригады, экологи.
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денис паслер, оренбургская область, происшествия
УФА, 23 фев — РИА Новости.
На федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области
произошел взрыв из-за утечки газа, сообщило правительство региона.
Инцидент случился неподалеку от села Мухраново Илекского района. Возгорание ликвидировали, пострадавших нет.
"Утечка ликвидирована, газ пустили по запасной схеме. Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня", — пояснили региональные власти.
По предварительным данным, газопровод принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".
В Минэнерго ранее сообщали, что на время аварии оператор прекратил транзит газа в Казахстан.
На месте ЧП работают региональные службы, специалисты Минприроды области, ремонтные бригады, экологи.