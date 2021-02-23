https://ria.ru/20210223/vzryv-1598638299.html

На газопроводе в Оренбургской области произошел взрыв

На газопроводе в Оренбургской области произошел взрыв

На федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области произошел взрыв из-за утечки газа, сообщило правительство региона. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T10:44

2021-02-23T10:44

2021-02-23T13:03

денис паслер

оренбургская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598651309_0:340:1000:903_1920x0_80_0_0_d387f404eb5f5943177b0ce6c9aeabe5.jpg

УФА, 23 фев — РИА Новости. На федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области произошел взрыв из-за утечки газа, сообщило правительство региона.Инцидент случился неподалеку от села Мухраново Илекского района. Возгорание ликвидировали, пострадавших нет.По предварительным данным, газопровод принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".В Минэнерго ранее сообщали, что на время аварии оператор прекратил транзит газа в Казахстан.На месте ЧП работают региональные службы, специалисты Минприроды области, ремонтные бригады, экологи.

https://ria.ru/20210212/vzryv-1597140763.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер, оренбургская область, происшествия