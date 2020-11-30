Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201130/gazoprovod-1587034253.html
На Урале грузовик порвал газопровод
На Урале грузовик порвал газопровод
Грузовик порвал газопровод в городе Красноуральск Свердловской области, в результате чего без отопления остались 52 жилых дома, в которых проживают 400 человек, РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:13
2020-11-30T19:13
гумвд
свердловская область
красноуральск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1400x0_80_0_0_76da7043f0fb6f46b48a94c0edaa6d0a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Грузовик порвал газопровод в городе Красноуральск Свердловской области, в результате чего без отопления остались 52 жилых дома, в которых проживают 400 человек, а также детский сад, школа и дом престарелых, сообщил журналистам в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.Сообщение о происшествии поступило в 19.15 (17.15 мск)."Из сообщения следовало, что инцидент произошел на проезжей части по улице Дзержинского, 37, где поврежден газопровод. На место происшествия в экстренном порядке выехали все экстренные службы города… Как выяснили представители МВД, у грузового автомобиля при движении поднялся кузов, в результате чего он задел газопровод. От мощного удара газовую трубу порвало на две части, одна из них повисла на грузовике. В результате столкновения вспыхнул пожар, произошло воспламенение, но огнеборцы прибыли оперативно и огонь ликвидировали быстро", - сказал Горелых.В результате этого ЧП без отопления остался 25-й квартал города."Эта газовая труба снабжала котельную, а котельная, в свою очередь, обеспечивала теплом 25-й квартал. В этом квартале находился детский сад, школа, дом престарелых "Надежда". Без отопления остались 52 жилых дома, из них 20 двухэтажных и шесть трехэтажных, с населением 400 человек, из них 102 ребенка. Движение в месте, где случилась авария, сотрудниками ГИБДД перекрыто и осуществляется в объезд", - отметил глава пресс-службы.По его словам, в настоящее время принимаются меры для ликвидации аварии и восстановления газоснабжения котельной. Сотрудники ГИБДД личность водителя установили. Это житель Ашинского района Челябинской области 1980 года рождения, проживающий в настоящее время в Верхней Туре. Сейчас он дает показания сотрудникам полиции. По факту инцидента проводится проверка.
https://ria.ru/20201102/gazoprovod-1582586164.html
https://realty.ria.ru/20200730/1575184966.html
свердловская область
красноуральск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1400x0_80_0_0_5c59cda3ad1c97641a33a04161389bb4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, свердловская область, красноуральск, происшествия

На Урале грузовик порвал газопровод

19:13 30.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Грузовик порвал газопровод в городе Красноуральск Свердловской области, в результате чего без отопления остались 52 жилых дома, в которых проживают 400 человек, а также детский сад, школа и дом престарелых, сообщил журналистам в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Сообщение о происшествии поступило в 19.15 (17.15 мск).
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 06:05
На газопроводе в ЯНАО произошли разрыв трубы и возгорание
"Из сообщения следовало, что инцидент произошел на проезжей части по улице Дзержинского, 37, где поврежден газопровод. На место происшествия в экстренном порядке выехали все экстренные службы города… Как выяснили представители МВД, у грузового автомобиля при движении поднялся кузов, в результате чего он задел газопровод. От мощного удара газовую трубу порвало на две части, одна из них повисла на грузовике. В результате столкновения вспыхнул пожар, произошло воспламенение, но огнеборцы прибыли оперативно и огонь ликвидировали быстро", - сказал Горелых.
В результате этого ЧП без отопления остался 25-й квартал города.
"Эта газовая труба снабжала котельную, а котельная, в свою очередь, обеспечивала теплом 25-й квартал. В этом квартале находился детский сад, школа, дом престарелых "Надежда". Без отопления остались 52 жилых дома, из них 20 двухэтажных и шесть трехэтажных, с населением 400 человек, из них 102 ребенка. Движение в месте, где случилась авария, сотрудниками ГИБДД перекрыто и осуществляется в объезд", - отметил глава пресс-службы.
По его словам, в настоящее время принимаются меры для ликвидации аварии и восстановления газоснабжения котельной. Сотрудники ГИБДД личность водителя установили. Это житель Ашинского района Челябинской области 1980 года рождения, проживающий в настоящее время в Верхней Туре. Сейчас он дает показания сотрудникам полиции. По факту инцидента проводится проверка.
Компрессорная станция Минская - РИА Новости, 1920, 30.07.2020
30 июля, 18:27
Газопровод повредили при работах на стройплощадке на севере Москвы
 
ГУМВДСвердловская областьКрасноуральскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22В Германии рассказали о мотивах водителя, наехавшего на пешеходов Трире
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване протестующие пытаются перекрыть центральный проспект
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:07В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
17:05Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
17:04В СФ просят разрешить въезд обучающимся в России иностранным студентам
17:04Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому
16:59Баку находится в контакте с миротворцами по вопросу пропавших военных
16:57В Германии задержали водителя, совершившего наезд на пешеходов
16:53Путин посетил тобольский комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим"
16:52Кузнецова напомнила о важности вопросов усыновления детей с ВИЧ
Лента новостейМолния