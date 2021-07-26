https://ria.ru/20210726/gazoprovod-1743015918.html
Пожар на газопроводе в Пермском крае полностью ликвидировали
Пожар на газопроводе в Пермском крае полностью ликвидировали - РИА Новости, 26.07.2021
Пожар на газопроводе в Пермском крае полностью ликвидировали
Пожар на газопроводе в Пермском крае полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T23:17
2021-07-26T23:17
2021-07-26T23:21
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермский край
природный газ
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пожар на газопроводе в Пермском крае полностью ликвидирован, сообщает МЧС России.Ранее в ведомстве РИА Новости сообщили, что в Кишертском округе в Пермском крае произошла разгерметизация магистрального газопровода, пострадавших и погибших нет. Позднее пресс-служба краевого управления МЧС сообщила, что на месте разгерметизации газопровода происходит факельное выгорание, спасатели ликвидировали возгорание сухой растительности на площади два гектара вокруг места происшествия. В 21.00 мск факельное горение ликвидировали."В 22:30 (мск) пожар полностью ликвидирован. Причина будет установлена. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Факельное выгорание на газопроводе в Пермском крае
Факельное выгорание происходит на газопроводе в Пермском крае. Спасатели тушат загоревшуюся рядом сухую траву.
2021-07-26T23:17
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край, природный газ, происшествия
23:17 26.07.2021 (обновлено: 23:21 26.07.2021)
Пожар на газопроводе в Пермском крае полностью ликвидировали
Пожар на газопроводе в Пермском крае ликвидировали полностью