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Пожар на газопроводе в Пермском крае полностью ликвидировали

Пожар на газопроводе в Пермском крае полностью ликвидировали - РИА Новости, 26.07.2021

Пожар на газопроводе в Пермском крае полностью ликвидировали

Пожар на газопроводе в Пермском крае полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T23:17

2021-07-26T23:17

2021-07-26T23:21

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пермский край

природный газ

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пожар на газопроводе в Пермском крае полностью ликвидирован, сообщает МЧС России.Ранее в ведомстве РИА Новости сообщили, что в Кишертском округе в Пермском крае произошла разгерметизация магистрального газопровода, пострадавших и погибших нет. Позднее пресс-служба краевого управления МЧС сообщила, что на месте разгерметизации газопровода происходит факельное выгорание, спасатели ликвидировали возгорание сухой растительности на площади два гектара вокруг места происшествия. В 21.00 мск факельное горение ликвидировали."В 22:30 (мск) пожар полностью ликвидирован. Причина будет установлена. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

россия

пермский край

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2021

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Факельное выгорание на газопроводе в Пермском крае Факельное выгорание происходит на газопроводе в Пермском крае. Спасатели тушат загоревшуюся рядом сухую траву. 2021-07-26T23:17 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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