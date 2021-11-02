https://ria.ru/20211102/samara-1757366819.html

В Самарской области более 600 домов остались без газа

В Самарской области более 600 домов остались без газа - РИА Новости, 02.11.2021

В Самарской области более 600 домов остались без газа

Более 600 домов и 25 социально значимых объектов в восьми населенных пунктах Самарской области остались без газа из-за повреждения газопровода, сообщается на... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:24

2021-11-02T13:24

2021-11-02T13:24

происшествия

самарская область

жкх

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САМАРА, 2 ноя – РИА Новости. Более 600 домов и 25 социально значимых объектов в восьми населенных пунктах Самарской области остались без газа из-за повреждения газопровода, сообщается на сайте ГУМЧС по региону.По данным ведомства, сообщение о повреждении газопровода высокого давления диаметром 159 миллиметров в Красноармейском районе поступило во вторник в 12.15 (11.15 мск)."На время проведения работ без газоснабжения остались потребители шести многоквартирных и 600 частных жилых домов (2305 человек, из них 548 детей), 25 социально значимых объектов в восьми населенных пунктах (Сытовка, Криволучье-Ивановка, Андросовка, Павловка, Хомяковка, Куйбышевский, Встречный и Колокольцевка)", - говорится в сообщении.По информации ГУМЧС, восстановить газоснабжение планируется к 20.00 (19.00 мск).

https://radiosputnik.ria.ru/20211029/vzyatka-1756879820.html

самарская область

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происшествия, самарская область, жкх