https://ria.ru/20211206/gaz-1762343008.html

В Хасавюрте около восьми тысяч человек остались без газа

В Хасавюрте около восьми тысяч человек остались без газа - РИА Новости, 06.12.2021

В Хасавюрте около восьми тысяч человек остались без газа

Около 8 тысяч человек остались без газа из-за утечки на газопроводе в дагестанском Хасавюрте, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:44

2021-12-06T11:44

2021-12-06T11:44

происшествия

природный газ

хасавюрт

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 6 дек – РИА Новости. Около 8 тысяч человек остались без газа из-за утечки на газопроводе в дагестанском Хасавюрте, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города."На углу улиц Махачкалинское шоссе и Объединенная произошла утечка на газопроводе давления d325. Отключена подача газа в нескольких микрорайонах города. Без газа остались около 8 тысяч абонентов", – сообщил собеседник агентства.По информации властей, в настоящее время ведутся работы по устранению утечки. Ориентировочное время подачи газа – 17.00 мск.На ситуацию отреагировала прокуратура Дагестана. "Прокуратура республики организовала проверку информации об обнаружении утечки газа, в результате которой без газоснабжения остались жители семи поселков. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Соблюдение прав граждан поставлено на контроль", – сообщила РИА Новости пресс-служба надзорного ведомства.

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происшествия, природный газ, хасавюрт, республика дагестан, россия