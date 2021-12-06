https://ria.ru/20211206/gaz-1762343008.html
В Хасавюрте около восьми тысяч человек остались без газа
В Хасавюрте около восьми тысяч человек остались без газа - РИА Новости, 06.12.2021
В Хасавюрте около восьми тысяч человек остались без газа
Около 8 тысяч человек остались без газа из-за утечки на газопроводе в дагестанском Хасавюрте, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:44
2021-12-06T11:44
2021-12-06T11:44
происшествия
природный газ
хасавюрт
республика дагестан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735461421_0:0:3165:1780_1920x0_80_0_0_a4af89e17fd51ea30a23a440030afff7.jpg
МАХАЧКАЛА, 6 дек – РИА Новости. Около 8 тысяч человек остались без газа из-за утечки на газопроводе в дагестанском Хасавюрте, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города."На углу улиц Махачкалинское шоссе и Объединенная произошла утечка на газопроводе давления d325. Отключена подача газа в нескольких микрорайонах города. Без газа остались около 8 тысяч абонентов", – сообщил собеседник агентства.По информации властей, в настоящее время ведутся работы по устранению утечки. Ориентировочное время подачи газа – 17.00 мск.На ситуацию отреагировала прокуратура Дагестана. "Прокуратура республики организовала проверку информации об обнаружении утечки газа, в результате которой без газоснабжения остались жители семи поселков. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Соблюдение прав граждан поставлено на контроль", – сообщила РИА Новости пресс-служба надзорного ведомства.
https://ria.ru/20211206/dagestan-1762327495.html
хасавюрт
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735461421_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_99144c44c99f5004c5b236ed0f76fe12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, природный газ, хасавюрт, республика дагестан, россия
В Хасавюрте около восьми тысяч человек остались без газа
Около восьми тысяч человек в дагестанском Хасавюрте остались без газа из-за утечки