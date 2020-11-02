https://ria.ru/20201102/gazoprovod-1582586164.html

На газопроводе в ЯНАО произошли разрыв трубы и возгорание

На газопроводе в ЯНАО произошли разрыв трубы и возгорание

Разрыв трубы и возгорание произошли на газопроводе в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), никто не пострадал, ограничений поставок потребителям нет,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T06:05

2020-11-02T06:05

2020-11-02T06:52

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Разрыв трубы и возгорание произошли на газопроводе в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), никто не пострадал, ограничений поставок потребителям нет, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра Минэнерго.Сообщается, что пострадавших нет, ограничений поставок потребителям также нет."По телемеханике отключен участок 32-й-60-й километр ... Ведется сбор аварийных бригад", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20201102/pozhar-1582579905.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия