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На газопроводе в ЯНАО произошли разрыв трубы и возгорание
На газопроводе в ЯНАО произошли разрыв трубы и возгорание
Разрыв трубы и возгорание произошли на газопроводе в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), никто не пострадал, ограничений поставок потребителям нет,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T06:05
2020-11-02T06:52
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Разрыв трубы и возгорание произошли на газопроводе в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), никто не пострадал, ограничений поставок потребителям нет, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра Минэнерго.Сообщается, что пострадавших нет, ограничений поставок потребителям также нет."По телемеханике отключен участок 32-й-60-й километр ... Ведется сбор аварийных бригад", - добавляется в сообщении.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия

На газопроводе в ЯНАО произошли разрыв трубы и возгорание

06:05 02.11.2020 (обновлено: 06:52 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Разрыв трубы и возгорание произошли на газопроводе в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), никто не пострадал, ограничений поставок потребителям нет, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра Минэнерго.
"Второго ноября в 00.45 на 59-м километре магистрального газопровода "Ямбург – Западная граница СССР" ООО "Газпром трансгаз Югорск" (ДЗО ПАО "Газпром") диаметром 1400 миллиметров произошел разрыв с возгоранием при давлении 70 атмосфер", - говорится в сообщении.
Сообщается, что пострадавших нет, ограничений поставок потребителям также нет.
"По телемеханике отключен участок 32-й-60-й километр ... Ведется сбор аварийных бригад", - добавляется в сообщении.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Происшествия
 
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