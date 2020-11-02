https://ria.ru/20201102/gazoprovod-1582586164.html
На газопроводе в ЯНАО произошли разрыв трубы и возгорание
На газопроводе в ЯНАО произошли разрыв трубы и возгорание
Разрыв трубы и возгорание произошли на газопроводе в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), никто не пострадал, ограничений поставок потребителям нет,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T06:05
2020-11-02T06:05
2020-11-02T06:52
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1400x0_80_0_0_3188f42b4551185a1209b7abe12e3ea5.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Разрыв трубы и возгорание произошли на газопроводе в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), никто не пострадал, ограничений поставок потребителям нет, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра Минэнерго.Сообщается, что пострадавших нет, ограничений поставок потребителям также нет."По телемеханике отключен участок 32-й-60-й километр ... Ведется сбор аварийных бригад", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20201102/pozhar-1582579905.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1400x0_80_0_0_4d9adb7ee2793a90cc07c636a55a84ba.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямало-ненецкий автономный округ (янао), министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия