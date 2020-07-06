Разгерметизацию газопровода под Дзержинском приняли за падение самолета

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Очевидцы приняли разгерметизацию магистрального газопровода под Дзержинском за падение легкомоторного самолёта, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя, Ан-2) на Игумновском шоссе в Дзержинске поступило в ЦУКС ГУМЧС России по Нижегородской области от оперативного дежурного в понедельник в 16.38. По прибытию первых подразделений видимых разрушений не было обнаружено, место возможного падения уточнялось у заявителя. Однако в результате поисков место возможного падения самолета так и не было обнаружено.
"Информация о падении самолета не подтвердилась. В результате взаимодействия с диспетчером Приокского линейно-производственного управления магистральных газопроводов установлено, что в указанном месте произошла разгерметизация магистрального газопровода с последующим выходом газа без возгорания. Газопровод находится в отдалении от населённых пунктов. Угрозы для жителей происшествие не представляет. Случившееся на потребителей газа не повлияло", - сообщает ГУМЧС по региону.
Отмечается, что на месте происшествия работают все экстренные службы.
Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что информация о жёсткой посадке воздушного судна не подтвердилась.