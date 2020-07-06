Разгерметизацию газопровода под Дзержинском приняли за падение самолета

"Информация о падении самолета не подтвердилась. В результате взаимодействия с диспетчером Приокского линейно-производственного управления магистральных газопроводов установлено, что в указанном месте произошла разгерметизация магистрального газопровода с последующим выходом газа без возгорания. Газопровод находится в отдалении от населённых пунктов. Угрозы для жителей происшествие не представляет. Случившееся на потребителей газа не повлияло", - сообщает ГУМЧС по региону.