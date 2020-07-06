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Разгерметизацию газопровода под Дзержинском приняли за падение самолета
Очевидцы приняли разгерметизацию магистрального газопровода под Дзержинском за падение легкомоторного самолёта, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:51
ан-2
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дзержинск (нижегородская область)
нижегородская область
происшествия
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дзержинск (нижегородская область)
нижегородская область
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РИА Новости
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ан-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дзержинск (нижегородская область), нижегородская область, происшествия

Разгерметизацию газопровода под Дзержинском приняли за падение самолета

19:51 06.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗнак газопровода
Знак газопровода
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Очевидцы приняли разгерметизацию магистрального газопровода под Дзержинском за падение легкомоторного самолёта, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя, Ан-2) на Игумновском шоссе в Дзержинске поступило в ЦУКС ГУМЧС России по Нижегородской области от оперативного дежурного в понедельник в 16.38. По прибытию первых подразделений видимых разрушений не было обнаружено, место возможного падения уточнялось у заявителя. Однако в результате поисков место возможного падения самолета так и не было обнаружено.
"Информация о падении самолета не подтвердилась. В результате взаимодействия с диспетчером Приокского линейно-производственного управления магистральных газопроводов установлено, что в указанном месте произошла разгерметизация магистрального газопровода с последующим выходом газа без возгорания. Газопровод находится в отдалении от населённых пунктов. Угрозы для жителей происшествие не представляет. Случившееся на потребителей газа не повлияло", - сообщает ГУМЧС по региону.
Отмечается, что на месте происшествия работают все экстренные службы.
Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что информация о жёсткой посадке воздушного судна не подтвердилась.
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Ан-2МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дзержинск (Нижегородская область)Нижегородская областьПроисшествия
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