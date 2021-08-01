https://ria.ru/20210801/utechka-1743886537.html

В Якутске произошла утечка на газопроводе

В Якутске произошла утечка на газопроводе - РИА Новости, 01.08.2021

В Якутске произошла утечка на газопроводе

Утечка газа произошла на газопроводе низкого давления в Якутске, погибших и пострадавших нет, инцидент оперативно локализован. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T17:37

2021-08-01T17:37

2021-08-01T17:37

происшествия

якутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЯКУТСК, 1 авг – РИА Новости. Утечка газа произошла на газопроводе низкого давления в Якутске, погибших и пострадавших нет, инцидент оперативно локализован.Главное управление МЧС России по Якутии сообщило, что в воскресенье поступила информация о том, что под дорожным полотном по улице 50 лет Октября напротив дома № 4/2 произошла утечка газа на подземном газопроводе низкого давления диаметром 300 миллиметров."Погибших, пострадавших нет. Угрозы близлежащим зданиям нет… К месту происшествия прибыли подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Выставлен пост пожарной безопасности в составе 10 человек и двух АЦ. На месте утечки газа работают четыре бригады управления газораспределительных сетей АО "Сахатранснефтегаз", - сообщили в пресс-службе.На участке близлежащей автодороги ограничено движение автотранспорта, отмечается в сообщении."Инцидент на газопроводе… оперативно локализован", - уточнили позднее в управлении газораспределительных сетей АО "Сахатранснефтегаз".По информации главного инженера компании Петра Данилова, ограничений газоснабжения для населения и для ГРЭС не последует."Ситуация находится под контролем газовиков, горожан просят не беспокоиться", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210801/tashkent-1743831909.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия