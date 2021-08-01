https://ria.ru/20210801/utechka-1743886537.html
В Якутске произошла утечка на газопроводе
В Якутске произошла утечка на газопроводе - РИА Новости, 01.08.2021
В Якутске произошла утечка на газопроводе
Утечка газа произошла на газопроводе низкого давления в Якутске, погибших и пострадавших нет, инцидент оперативно локализован. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T17:37
2021-08-01T17:37
2021-08-01T17:37
происшествия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЯКУТСК, 1 авг – РИА Новости. Утечка газа произошла на газопроводе низкого давления в Якутске, погибших и пострадавших нет, инцидент оперативно локализован.Главное управление МЧС России по Якутии сообщило, что в воскресенье поступила информация о том, что под дорожным полотном по улице 50 лет Октября напротив дома № 4/2 произошла утечка газа на подземном газопроводе низкого давления диаметром 300 миллиметров."Погибших, пострадавших нет. Угрозы близлежащим зданиям нет… К месту происшествия прибыли подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Выставлен пост пожарной безопасности в составе 10 человек и двух АЦ. На месте утечки газа работают четыре бригады управления газораспределительных сетей АО "Сахатранснефтегаз", - сообщили в пресс-службе.На участке близлежащей автодороги ограничено движение автотранспорта, отмечается в сообщении."Инцидент на газопроводе… оперативно локализован", - уточнили позднее в управлении газораспределительных сетей АО "Сахатранснефтегаз".По информации главного инженера компании Петра Данилова, ограничений газоснабжения для населения и для ГРЭС не последует."Ситуация находится под контролем газовиков, горожан просят не беспокоиться", - добавили в пресс-службе.
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происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
В Якутске произошла утечка на газопроводе
В Якутске произошла утечка на газопроводе
ЯКУТСК, 1 авг – РИА Новости.
Утечка газа произошла на газопроводе низкого давления в Якутске
, погибших и пострадавших нет, инцидент оперативно локализован.
Главное управление МЧС России
по Якутии сообщило, что в воскресенье поступила информация о том, что под дорожным полотном по улице 50 лет Октября напротив дома № 4/2 произошла утечка газа на подземном газопроводе низкого давления диаметром 300 миллиметров.
"Погибших, пострадавших нет. Угрозы близлежащим зданиям нет… К месту происшествия прибыли подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Выставлен пост пожарной безопасности в составе 10 человек и двух АЦ. На месте утечки газа работают четыре бригады управления газораспределительных сетей АО "Сахатранснефтегаз", - сообщили в пресс-службе.
На участке близлежащей автодороги ограничено движение автотранспорта, отмечается в сообщении.
"Инцидент на газопроводе… оперативно локализован", - уточнили позднее в управлении газораспределительных сетей АО "Сахатранснефтегаз".
По информации главного инженера компании Петра Данилова, ограничений газоснабжения для населения и для ГРЭС не последует.
"Ситуация находится под контролем газовиков, горожан просят не беспокоиться", - добавили в пресс-службе.