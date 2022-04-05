https://ria.ru/20220405/gazoprovod-1781859427.html
В Пермском крае произошло возгорание газопровода
В Пермском крае произошло возгорание газопровода - РИА Новости, 05.04.2022
В Пермском крае произошло возгорание газопровода
Разрыв с возгоранием произошел на участке магистрального газопровода в Пермском крае, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе "Газпром трансгаз... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:23
2022-04-05T12:23
2022-04-05T12:23
россия
происшествия
лысьвенский район
пермский край
природный газ
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Разрыв с возгоранием произошел на участке магистрального газопровода в Пермском крае, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе "Газпром трансгаз Чайковский"."4 апреля в 21.49 мск в Лысьвенском районе Пермского края на участке магистрального газопровода "Уренгой – Центр – 2" произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет", - рассказали в компании.Газоснабжение потребителей при этом обеспечивается в полном объеме по параллельным ниткам газопроводов. Ведутся восстановительные работы. Расследованием причин произошедшего занимается специальная комиссия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, лысьвенский район, пермский край, природный газ
В Пермском крае произошло возгорание газопровода
В Пермском крае произошел разрыв с возгоранием на участке газопровода, пострадавших нет