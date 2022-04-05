https://ria.ru/20220405/gazoprovod-1781859427.html

В Пермском крае произошло возгорание газопровода

В Пермском крае произошло возгорание газопровода - РИА Новости, 05.04.2022

В Пермском крае произошло возгорание газопровода

Разрыв с возгоранием произошел на участке магистрального газопровода в Пермском крае, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе "Газпром трансгаз... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:23

2022-04-05T12:23

2022-04-05T12:23

россия

происшествия

лысьвенский район

пермский край

природный газ

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Разрыв с возгоранием произошел на участке магистрального газопровода в Пермском крае, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе "Газпром трансгаз Чайковский"."4 апреля в 21.49 мск в Лысьвенском районе Пермского края на участке магистрального газопровода "Уренгой – Центр – 2" произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет", - рассказали в компании.Газоснабжение потребителей при этом обеспечивается в полном объеме по параллельным ниткам газопроводов. Ведутся восстановительные работы. Расследованием причин произошедшего занимается специальная комиссия.

https://ria.ru/20220405/gaz-1781831966.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, лысьвенский район, пермский край, природный газ