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Эксперты назвали причину пожара на газопроводе в Челябинской области
Эксперты назвали причину пожара на газопроводе в Челябинской области - РИА Новости, 22.12.2021
Эксперты назвали причину пожара на газопроводе в Челябинской области
Причиной возгорания на участке магистрального газопровода в Чебаркульском районе Челябинской области, которое произошло ночью в среду, стала разгерметизация... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T08:49
2021-12-22T09:18
происшествия
челябинская область
чебаркульский район
газпром
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 дек – РИА Новости. Причиной возгорания на участке магистрального газопровода в Чебаркульском районе Челябинской области, которое произошло ночью в среду, стала разгерметизация трубы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "ГазпромТрансЕкатеринбург".Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в 01.16 мск 22 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о горении газа из газопровода на 1793 километре федеральной автодороги М5 в Чебаркульском районе, в 2 километрах от деревни Боровое. Пострадавших и погибших нет. В 06.55 (04.55 мск) горение на газопроводе было ликвидировано."Инцидент произошел на газопроводе-отводе "Чебаркуль – Миасс – Златоуст – Сатка". В результате разгерметизации трубы газопровода-отвода диаметром 500 миллиметров возникло возгорание природного газа. Жертв и пострадавших нет, газоснабжение потребителей не прекращалось. Подача природного газа осуществляется по второй нитке газопровода-отвода", - говорится в сообщении.Поврежденный участок газопровода-отвода был отключен, уточняется в сообщении.На месте работают 20 единиц техники и 75 человек: представители эксплуатирующего филиала и Управления аварийно-восстановительных работ №1 – филиал ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", добавляется в сообщении.
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челябинская область
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происшествия, челябинская область, чебаркульский район, газпром, россия
08:49 22.12.2021 (обновлено: 09:18 22.12.2021)
 
Эксперты назвали причину пожара на газопроводе в Челябинской области

Причиной пожара на участке газопровода в Челябинской области стала разгерметизация

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Fotolia / Wellphoto
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 дек – РИА Новости. Причиной возгорания на участке магистрального газопровода в Чебаркульском районе Челябинской области, которое произошло ночью в среду, стала разгерметизация трубы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "ГазпромТрансЕкатеринбург".
Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в 01.16 мск 22 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о горении газа из газопровода на 1793 километре федеральной автодороги М5 в Чебаркульском районе, в 2 километрах от деревни Боровое. Пострадавших и погибших нет. В 06.55 (04.55 мск) горение на газопроводе было ликвидировано.
"Инцидент произошел на газопроводе-отводе "Чебаркуль – МиассЗлатоуст – Сатка". В результате разгерметизации трубы газопровода-отвода диаметром 500 миллиметров возникло возгорание природного газа. Жертв и пострадавших нет, газоснабжение потребителей не прекращалось. Подача природного газа осуществляется по второй нитке газопровода-отвода", - говорится в сообщении.
Поврежденный участок газопровода-отвода был отключен, уточняется в сообщении.
На месте работают 20 единиц техники и 75 человек: представители эксплуатирующего филиала и Управления аварийно-восстановительных работ №1 – филиал ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", добавляется в сообщении.
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
05:14
В Челябинской области загорелся отвод магистрального газопровода
 
ПроисшествияЧелябинская областьЧебаркульский районГазпромРоссия
 
 
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