https://ria.ru/20211222/pozhar-1764839283.html

Эксперты назвали причину пожара на газопроводе в Челябинской области

Эксперты назвали причину пожара на газопроводе в Челябинской области - РИА Новости, 22.12.2021

Эксперты назвали причину пожара на газопроводе в Челябинской области

Причиной возгорания на участке магистрального газопровода в Чебаркульском районе Челябинской области, которое произошло ночью в среду, стала разгерметизация... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T08:49

2021-12-22T08:49

2021-12-22T09:18

происшествия

челябинская область

чебаркульский район

газпром

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 дек – РИА Новости. Причиной возгорания на участке магистрального газопровода в Чебаркульском районе Челябинской области, которое произошло ночью в среду, стала разгерметизация трубы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "ГазпромТрансЕкатеринбург".Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в 01.16 мск 22 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о горении газа из газопровода на 1793 километре федеральной автодороги М5 в Чебаркульском районе, в 2 километрах от деревни Боровое. Пострадавших и погибших нет. В 06.55 (04.55 мск) горение на газопроводе было ликвидировано."Инцидент произошел на газопроводе-отводе "Чебаркуль – Миасс – Златоуст – Сатка". В результате разгерметизации трубы газопровода-отвода диаметром 500 миллиметров возникло возгорание природного газа. Жертв и пострадавших нет, газоснабжение потребителей не прекращалось. Подача природного газа осуществляется по второй нитке газопровода-отвода", - говорится в сообщении.Поврежденный участок газопровода-отвода был отключен, уточняется в сообщении.На месте работают 20 единиц техники и 75 человек: представители эксплуатирующего филиала и Управления аварийно-восстановительных работ №1 – филиал ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211222/chelyabinsk-1764832639.html

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происшествия, челябинская область, чебаркульский район, газпром, россия