https://ria.ru/20211125/makhachkala-1760806510.html

В Махачкале более тысячи человек остались без газа

В Махачкале более тысячи человек остались без газа - РИА Новости, 25.11.2021

В Махачкале более тысячи человек остались без газа

Более тысячи человек остались без газа в Махачкале из-за утечки на магистральном газопроводе, сообщает пресс-служба минэнерго Дагестана. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T23:47

2021-11-25T23:47

2021-11-25T23:47

происшествия

природный газ

махачкала

жкх

россия

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МАХАЧКАЛА, 25 ноя – РИА Новости. Более тысячи человек остались без газа в Махачкале из-за утечки на магистральном газопроводе, сообщает пресс-служба минэнерго Дагестана.По информации ведомства, специалисты устраняют выявленные нарушения. Восстановительные работы планируется завершить до 2 декабря.В понедельник на этой же улице произошел взрыв газа в частном жилом доме. Один человек погиб, четверо пострадали.

https://ria.ru/20211124/chelyabinsk-1760627955.html

махачкала

россия

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2021

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происшествия, природный газ, махачкала, жкх, россия