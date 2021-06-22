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В одном из поселков Ялты без газа остались более тысячи человек

В одном из поселков Ялты без газа остались более тысячи человек - РИА Новости, 22.06.2021

В одном из поселков Ялты без газа остались более тысячи человек

Газопровод поврежден в поселке Гурзуф ялтинского региона, без газоснабжения остались около 400 абонентов и 4 пансионата с 600 отдыхающими, сообщила глава... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:19

2021-06-22T16:19

2021-06-22T16:43

подтопления в крыму

россия

жкх

янина павленко

гурзуф

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Газопровод поврежден в поселке Гурзуф ялтинского региона, без газоснабжения остались около 400 абонентов и 4 пансионата с 600 отдыхающими, сообщила глава администрации Янина Павленко."Без газоснабжения осталась часть Гурзуфа из-за повреждения газопровода - около 400 абонентов и 4 пансионата (600 отдыхающих)", - написала Павленко на своей странице в соцсети Facebook.В свою очередь начальник Ялтинского управления по эксплуатации газового хозяйства Артем Чернавцев сообщил журналистам, что повреждение газопровода среднего давления произошло во время работы тяжелой техники."Ведутся работы по обеспечению доступа к газопроводу, так как он находится под водой. Как только мы сможем подобраться к участку, начнутся ремонтно-восстановительные работы и будет восстановлена подача газа", - сказал Чернавцев.

россия

гурзуф

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, россия, жкх, янина павленко, гурзуф, республика крым, происшествия