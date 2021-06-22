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Колоссальный ущерб: Ялта после потопа

Колоссальный ущерб: Ялта после потопа - РИА Новости, 22.06.2021

Колоссальный ущерб: Ялта после потопа

Мощный циклон обрушился на Крым на минувшей неделе. В Ялте из-за ливней реки вышли из берегов, были затоплены улицы и дома, многие люди остались без света... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T13:56

2021-06-22T13:56

2021-06-22T13:57

погода

наводнение

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ялта

фото

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Мощный циклон обрушился на Крым на минувшей неделе. В Ялте из-за ливней реки вышли из берегов, были затоплены улицы и дома, многие люди остались без света. Сейчас непогода отступила, город восстанавливается. Аварийно-спасательные работы — в фотоленте Ria.ru.

ялта

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, наводнение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ялта, фото, фото