Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210223/gazoprovod-1598665715.html
Появились первые кадры с места взрыва газопровода "Союз" в Оренбуржье
Появились первые кадры с места взрыва газопровода "Союз" в Оренбуржье
Опубликованы кадры с места взрыва федерального магистрального газопровода "Союз" в Оренбургской области. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T15:51
2021-02-23T17:56
газпром
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оренбургская область
казахстан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598664388_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_fef6f9e79271a946f3b00018c817df24.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Опубликованы кадры с места взрыва федерального магистрального газопровода "Союз" в Оренбургской области.На записи видно, как из поврежденной трубы вырываются языки пламени.По предварительным данным, газопровод, располагающийся примерно в семи километрах от села Мухраново Илекского района, принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург". Взрыв произошел сегодня утром из-за утечки, впоследствии началось возгорание. На время аварии оператор прекратил транзит газа через Казахстан. Вскоре утечку ликвидировали, топливо пустили по запасной схеме.В районе прорыва газопровода ввели режим ЧС. Более 1,8 тысячи сельских жителей остаются без газоснабжения, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС. В Мустаево для обеспечения газоснабжением выехали два передвижных газозаправочных комплекса объемом четыре тысячи кубических метров. Время их работы составляет восемь часов. Аварийные работы планируют закончить в течение шести-семи часов.
https://ria.ru/20210223/gaz-1598640802.html
https://ria.ru/20210223/gazoprovod-1598649467.html
оренбургская область
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры с места прорыва газопровода "Союз" в Оренбургской области
ЧП произошло в Илекском районе, недалеко от села Мухраново. После порыва газопровод загорелся. Как уточняет МЧС, никто не пострадал. После аварии из-за падения давления был прекращён транзит газа в Казахстан. Сейчас подача возобновлена.
2021-02-23T15:51
true
PT0M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598664388_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_26a22d36076500edb25a8b593265026c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
газпром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбургская область, казахстан, происшествия

Появились первые кадры с места взрыва газопровода "Союз" в Оренбуржье

15:51 23.02.2021 (обновлено: 17:56 23.02.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 февРИА Новости. Опубликованы кадры с места взрыва федерального магистрального газопровода "Союз" в Оренбургской области.
На записи видно, как из поврежденной трубы вырываются языки пламени.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
Вчера, 11:13
Транзит газа в Казахстан прекратили из-за аварии на трубопроводе "Союз"
По предварительным данным, газопровод, располагающийся примерно в семи километрах от села Мухраново Илекского района, принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург". Взрыв произошел сегодня утром из-за утечки, впоследствии началось возгорание.
На время аварии оператор прекратил транзит газа через Казахстан. Вскоре утечку ликвидировали, топливо пустили по запасной схеме.
В районе прорыва газопровода ввели режим ЧС. Более 1,8 тысячи сельских жителей остаются без газоснабжения, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС. В Мустаево для обеспечения газоснабжением выехали два передвижных газозаправочных комплекса объемом четыре тысячи кубических метров. Время их работы составляет восемь часов. Аварийные работы планируют закончить в течение шести-семи часов.
Пожар на месте взрыва магистрального газопровода в Илекском районе Оренбургской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
Вчера, 12:44
В результате взрыва в Оренбуржье оказались повреждены два газопровода
 
ГазпромМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Оренбургская областьКазахстанПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Якутии женщина погибла при пожаре в жилом доме
05:16Полянский призвал немецкого дипломата "не темнить" насчет доступа в Крым
05:13Звезда шоу "Холостяк" прокомментировала смертельное ДТП со своим участием
05:06На трассе в Красноярском крае сгорел автобус вахтовиков
04:57В США будут проверять все самолеты с двигателями Pratt & Whitney PW4000
04:32Россияне рассказали, сколько денег они тратят на путешествия
04:31В Telegram появилась новая функция
04:28Украине предрекли проблемы из-за санкций против "Спортмастера"
04:09Россиянам рассказали, как устранить главный признак усталости
03:48Назван способ улучшить зрение за три минуты в день
03:43Сенатор Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на выборах 2024 года
03:37Трое приморцев напали на дом предпринимателя
03:35"Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам
03:32"Победа" с мая начнет выполнять часть рейсов из "Шереметьево"
02:54В Москве ликвидировали пожар в металлическом ангаре
02:43США и Канада договорились вместе противостоять Китаю
02:39США и Канада договорились модернизировать NORAD
02:30Украинский журналист призвал наказывать детей за нелюбовь к родному языку
02:30Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре
02:25В Москве загорелся металлический ангар
Лента новостейМолния