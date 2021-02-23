https://ria.ru/20210223/gazoprovod-1598665715.html
Появились первые кадры с места взрыва газопровода "Союз" в Оренбуржье
Появились первые кадры с места взрыва газопровода "Союз" в Оренбуржье
Опубликованы кадры с места взрыва федерального магистрального газопровода "Союз" в Оренбургской области. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T15:51
2021-02-23T15:51
2021-02-23T17:56
газпром
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оренбургская область
казахстан
происшествия
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Опубликованы кадры с места взрыва федерального магистрального газопровода "Союз" в Оренбургской области.На записи видно, как из поврежденной трубы вырываются языки пламени.По предварительным данным, газопровод, располагающийся примерно в семи километрах от села Мухраново Илекского района, принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург". Взрыв произошел сегодня утром из-за утечки, впоследствии началось возгорание. На время аварии оператор прекратил транзит газа через Казахстан. Вскоре утечку ликвидировали, топливо пустили по запасной схеме.В районе прорыва газопровода ввели режим ЧС. Более 1,8 тысячи сельских жителей остаются без газоснабжения, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС. В Мустаево для обеспечения газоснабжением выехали два передвижных газозаправочных комплекса объемом четыре тысячи кубических метров. Время их работы составляет восемь часов. Аварийные работы планируют закончить в течение шести-семи часов.
https://ria.ru/20210223/gaz-1598640802.html
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Кадры с места прорыва газопровода "Союз" в Оренбургской области
ЧП произошло в Илекском районе, недалеко от села Мухраново. После порыва газопровод загорелся. Как уточняет МЧС, никто не пострадал. После аварии из-за падения давления был прекращён транзит газа в Казахстан. Сейчас подача возобновлена.
2021-02-23T15:51
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газпром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбургская область, казахстан, происшествия