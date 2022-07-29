https://ria.ru/20220729/chelyabinsk-1805855039.html
В Челябинской области произошла разгерметизация газопровода
В Челябинской области произошла разгерметизация газопровода - РИА Новости, 29.07.2022
В Челябинской области произошла разгерметизация газопровода
Разгерметизация подземного газопровода произошла в 1,5 километрах от поселка Цвиллинга в Чесменском районе Челябинской области, высота факельного горения... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:55
2022-07-29T13:55
2022-07-29T13:55
происшествия
чесменский район
жкх
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл – РИА Новости. Разгерметизация подземного газопровода произошла в 1,5 километрах от поселка Цвиллинга в Чесменском районе Челябинской области, высота факельного горения достигла 10 метров, угрозы населенному пункту нет, сообщил в пятницу пресс-центр ГУМЧС России по региону."Поступило сообщение о разгерметизации подземного газопровода высокого давления d-1000 мм с последующим факельным горением (высота 10 метров) в 1,5 км восточнее от поселка Цвиллинга Чесменского района. Газопровод опахан, угрозы населенному пункту нет. В данный момент перекрыты задвижки на поврежденном участке газопровода", - говорится в сообщении.На газоснабжение потребителей происшествие не повлияет - ветка газоснабжения является вспомогательной, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220723/dtp-1804456499.html
чесменский район
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происшествия, чесменский район, жкх
В Челябинской области произошла разгерметизация газопровода
МЧС: угрозы населению из-за разгерметизации газопровода в Челябинской области нет